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FETÖ'nün 'Jandarma' yapılanmasına soruşturma: 41 gözaltı kararı

MİT ve Emniyet’in çalışmaları sonucunda, FETÖ’nün Jandarma Genel Komutanlığındaki gizli yapılanmasında yer aldığı belirlenen 5’i halen görevde 41 şüpheli hakkında Ankara merkezli 32 ilde gözaltı kararı verildi.

30 Dakika Önce
2021-08-27 09:46:50
FETÖ'nün 'Jandarma' yapılanmasına soruşturma: 41 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Jandarma Genel Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturmada 5'i muvazzaf 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğünün FETÖ mensuplarının deşifresine yönelik çalışmaları sonucu örgütün Jandarma Genel Komutanlığındaki "mahrem hizmetler" yapılanmasından 5'i aktif görevde, 36'sı geçici olarak görevden uzaklaştırılmış ya da ihraç edilmiş 41 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 32 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 30 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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