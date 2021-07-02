DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Prof. Dr. Şimşirgil: 'İbrahimî Dinler', İslam düşmanlarının tuzağıdır
Sivas olaylarında hayatını kaybedenler anılıyor
“Sistem faiz ve soygun sistemidir”
Seferiye Hatun kimdir? Seferiye Hatun'un çocukları kimler?
Aylarca polisten kaçmayı başardı sonunda yakayı ele verdi
Nargile kafeler ne olacak?
Kapatılan faizsiz konut firmaları listesi | Hangi faizsiz konut şirketleri kapatıldı?
15 yaşındaki Şinasi arkadaşı tarafından öldürüldü
Yusuf Kaplan: Dede oldum!
Yargıtay'dan MİT tırları sanıklarının cezalarına onama
Kapatılan faizsiz konut şirketleri hangileri? Hangi faizsiz konut firmaları tasfiye edildi?
İşte BDDK'nın tasfiyesine karar verdiği 21 faizsiz konut şirketi
'Çocukların cesetlerini yaktılar'
ABD, Bagram Hava Üssü'nü Afganlara devretti
Akar'dan 'Kabil Havalimanı' açıklaması

FETÖ'nün 'jandarma mahrem yapılanması' soruşturmasında 60 gözaltı kararı

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki 'mahrem hizmetler' yapılanmasında 'mahrem imam' oldukları tespit edilen, 30'u kamu kurumlarından ihraç edilmiş 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

ABONE OL

Google News - Timeturk
02.07.2021 09:40:01
FETÖ'nün 'jandarma mahrem yapılanması' soruşturmasında 60 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Jandarma Genel Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturmada 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğünün FETÖ mensuplarının deşifresine yönelik çalışmaları sonucu örgütün Jandarma Genel Komutanlığındaki "mahrem hizmetler" yapılanmasında "mahrem imam" oldukları tespit edilen 60 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, 30'u çeşitli kamu kurumlarından ihraç edilmiş 60 şüphelinin, Ankara merkezli 34 ilde eş zamanlı gözaltına alınmalarına karar verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince devam ediliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş