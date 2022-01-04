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TIMETURK / GENEL / FETÖ'nün adliye yapılanmasına 2. dalga operasyonu

FETÖ'nün adliye yapılanmasına 2. dalga operasyonu

FETÖ'nün adliye yapılanmasına yönelik 7 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan FETÖ'nün jandarma mahrem yapılanmasına yapılan operasyonda ise 99 kişi gözaltına alındı.

2 Saat Önce
2022-01-04 09:30:27
FETÖ'nün adliye yapılanmasına 2. dalga operasyonu

MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ'nün adliye yapılanmasına yönelik, İstanbul merkezli Tokat, Erzurum, Kahramanmaraş, Kayseri, Bursa, Amasya olmak üzere 7 ilde eş zamanlı 2. dalga operasyonu düzenledi.

Operasyonda 2'si aktif zabıt katibi, 8'i aktif gardiyan,1'i aktif icra müdür yardımcısı,1'i aktif bilgisayar işletmeni ve 3 şüpheli toplamda 15 aktif adliye ve cezaevi çalışanı ile 4'ü daha önce KHK ile ihraç edilmiş toplamda 19 şüpheliye yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

FETÖ'nün jandarma mahrem yapılanmasına operasyon: 99 gözaltı

Öte yandan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Jandarma Genel Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturmada 99 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün, FETÖ mensuplarının deşifresine yönelik çalışmaları sonucu, örgütün Jandarma Genel Komutanlığı yapılanmasında "mahrem imam" oldukları tespit edilen 99 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

- 55 şüpheli yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 40 ilde başlatılan Ankara merkezli operasyonlarda 55 şüpheli gözaltına alındı.

Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

 

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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