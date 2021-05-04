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FETÖ'cü firari eski binbaşı Ankara'da yakalandı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığından ihraç edildiği 2018'den bu yana aranan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu eski Binbaşı Ş.K, Ankara'da saklandığı lüks sitede yakalandı.

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04.05.2021 11:11:31
FETÖ'cü firari eski binbaşı Ankara'da yakalandı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığından ihraç edildiği 2018'den bu yana aranan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu eski Binbaşı Ş.K, Ankara'da saklandığı lüks sitede yakalandı.
AA muhabirin edindiği bilgiye göre, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçlarından Ankara ve İstanbul'da yürütülen iki ayrı soruşturmada hakkında yakalama kararı bulunan eski binbaşı Ş.K'nin, Ankara'da lüks bir sitede saklandığı bilgisini alan Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Yaklaşık 3 yıldır firari olduğu belirlenen FETÖ üyesi eski binbaşının yakalanması için özel ekip kuruldu.
Ş.K'nin, belirlenen adreste kayıtsız kaldığını tespit eden ekipler, gece saatlerinde lüks sitede bulunan daireye operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan ve sağlık kontrolünün ardından Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürülen zanlının işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan