Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin kimdir? Şehit babası Mehmet Zeki Sekin neden öldü?

Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin kimdir? Şehit babası Mehmet Zeki Sekin neden öldü? İzmir'de büyük bir kahramanlık göstererek teröristlere karşı vatandaşları korumak için kendisini siper eden ve teröristlerle çatışmaya giren kahraman polis Fethi Sekin'in babasından üzen haber geldi. Türkiye'nin kahraman şehit polisi Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

İzmir Adliyesi'nde 5 Ocak 2017 tarihinde PKK'lı kalleş teröristler tarafından saldırı gerçekleştirildi. Vatandaşları korumak için PKK'lı teröristlerle göüğüs göğüse çarpışan kahraman polis Fethi Sekin çatışma sonunda şehit düşmüştü. Fethi Sekin'in adı yaşatılmaya devam ederken babası Mehmet Zeki Sekin'den ise acı haber geldi. Mehmet Zeki Sekin kimdir? Mehmet Zeki Sekin İzmir'de kahramanca şehit düşen, halkı korumak için PKK'lı töröristlerle göğüs göğüse çarpışan kahraman polisimiz Fethi Sekin'in babasıdır. Mehmet Sekin bazı sağlık problemleri yaşıyordu ve hastanede tadavi altındaydı. Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Acı haberi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu verdi. Soylu sosyal meyda heasbından yaptığı paylaşımda "Cesaret timsali Şehidimiz Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Amcamız, can emanetini sahibine teslim etti. Rabbim, evladıyla cennette buluşmayı nasip eylesin. Başımız sağ olsun." dedi. Şehit babası Mehmet Zeki Sekin neden öldü? Ankara Şehir Hastanesi'nde bir süredir tedavi gören Mehmet Zeki Sekin, kronik akciğer hastalığı ve kalp yetmezliğine bağlı yaşamını yitirdi. .