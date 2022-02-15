Fetani Battal kimdir? Fetani Battal nereli, kaç yaşında? Fetani Battal'ın sağlık durumu nasıl? AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal 1963 yılında Baybur'ta dünyaya geldi. Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucu Üyeliği, Türkiye Büyük Millet Meclisi 22., 23. ve 27. Dönem Bayburt Milletvekilliği yapan Fetani Battal AK Parti'de kritik görevleri üstlenmiştir. İşte Fetani Battal'ın hayatı ve biyografisi...

Fetani Battal kimdir? Fetani Battal nereli, kaç yaşında? Fetani Battal'ın sağlık durumu nasıl? AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal 1963 yılında Baybur'ta dünyaya geldi. Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucu Üyeliği, Türkiye Büyük Millet Meclisi 22., 23. ve 27. Dönem Bayburt Milletvekilliği yapan Fetani Battal AK Parti'de kritik görevleri üstlenmiştir. İşte Fetani Battal'ın hayatı ve biyografisi...

Fetani Battal kimdir?

Fetani Battal 1963 yılında Bayburt'ta dünyaya geldi. Türk siyasetçi Fetani Battal AK Parti'de kritik görevlere getirilmiştir. Babasının adı Süleyman, annesinin adı Firdes'tir.

Fetani Battal Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucu Üyeliği, Türkiye Büyük Millet Meclisi 22., 23. ve 27. Dönem Bayburt Milletvekilliği yapmıştır.

Ak Parti Bayburt kurucu İl Başkanıdır. 22, 23 ve 27. Dönemde Bayburt Milletvekili seçildi. 22. Dönemde Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonu Sözcüsü, 22. ve 23. Dönemde Millî Eğitim Komisyonu Üyesi olarak görev aldı.

Fetani Battal ilk ve orta eğitiminin ardından lisan eğitimini Atatürk Üniversitesi'nde tamamladı. Battal Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Matematik Bölümü mezunudur.

27 Dönem'de T.B.M.M. Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu üyesidir. AK Parti Genel Merkez Siyasi ve Hukuk İşleri Başkan yardımcılığı görevine devam etmektedir. “Can Nehrine Varınca İRŞADİ” isimli yayınlanmış bir Romanı var.

Battal, evli ve 3 çocuk babasıdır. .