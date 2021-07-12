Ferrari 458 Spider fiyatı ne kadar? Tosuncuk'un Ferrarisi kaç para? Çiftlik Bank ile binlerce kişiyi dolandıran ve yurt dışına kaçtıktan sonra Brezilya'da teslim olarak Türkiye'ye getirilen Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın Uruguay'daki bin 500 metre karelik arsa içerisinde yer alan malikanesi ortaya çıktı. Tosuncuk Mehmet Aydın'ın sosyal medyaya yansıyan Ferrrari marka otomobili de ele geçirildi. Ferrari 458 Spider'ın özellikleri ve fiyatı da araştırılmaya başlandı. Peki Ferrari 458 Spider kaç TL? Ferrari 458 Spider fiyatı ne kadar?

Ferrari 458 Spider fiyatı ne kadar? Tosuncuk'un Ferrarisi kaç para? Çiftlik Bank ile binlerce kişiyi dolandıran ve yurt dışına kaçtıktan sonra Brezilya'da teslim olarak Türkiye'ye getirilen Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın Uruguay'daki bin 500 metre karelik arsa içerisinde yer alan malikanesi ortaya çıktı. Tosuncuk Mehmet Aydın'ın sosyal medyaya yansıyan Ferrrari marka otomobili de ele geçirildi. Ferrari 458 Spider'ın özellikleri ve fiyatı da araştırılmaya başlandı. Peki Ferrari 458 Spider kaç TL? Ferrari 458 Spider fiyatı ne kadar?

Çiftlik Bank vurgunu ile kaçtığı Uruguay'da lüks bir yaşam süren Tosuncuk Mehmet Aydın'ın lüks aracı Ferrari 458 Spider'ın özellikleri ve fiyatı merak edilmeye başlandı. Tosuncuk Mehmet Aydın'ın Ferrari 458 Spider aracıyla yaptığı drift görüntüleri sosyal medyada büyük yankı uyandırmış, Uruguay'da polisin radarına girmişti.Mehmet Aydın Brezilya'da yetkililere teslim olmuş ve getirildiği Türkiye'de yargılanmaya başlandı. Mehmet Aydın'ın lüks konutunda lüks aracı Ferrari 458 Spider de bulundu. Ferrari 458 Spider fiyatı ne kadar? Tosuncuk'un Ferrarisi kaç para?

Ferrari 458 Spider fiyatı ne kadar

2014 model Ferrari 458 Spider'ın fiyatı ülkemizde 4 milyon TL civarında satıla sulunuyor. Uruguay'da ele geçirilen Tosuncuk'un lüks otomobili 2014 model Ferrari 458 Spider modeli araç satışa çıkarılmış, 640 bin dolarlık Ferrari, 270 bin dolara satılmıştı.

Ferrari 458 Spider özellikleri

Araç Tipi Binek Araç / F Segment

Kasa Tipi / Kapı Sayısı Cabrio / 2 Kapı

Motor Tipi Benzinli / 8 silindir

Üretim Yılı (İlk / Son) 2011 / 2015

Yakıt Tüketimi (Şehir içi / Şehir dışı) 19,7 lt / 9,7 lt

Motor Gücü 570 hp

Şanzıman Otomatik / 7 Vites / Arkadan İtiş

Hızlanma 0-100 km/saat 3,4 sn

Azami Sürat 318 km/saat

Motor Tipi Benzinli / 8 silindir

Motor Hacmi 4499 cc

Maksimum Güç 570 hp (419 kw) / 9.000 rpm

Maksimum Tork 540 Nm / 6.000 rpm

Hızlanma 0-100 km/saat 3,4 sn

Azami Sürat 318 km/saat

Koltuk Sayısı 2 Koltuk

Uzunluk 4527 mm

Genişlik 1937 mm

Yükseklik 1211 mm

Net Ağırlık 1530 kg

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