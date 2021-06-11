Feridun Öncel kimdir? Feridun Öncel nereli? MİSİAD Başkanı Feridun Öncel neden gözaltına alındı?

Sedat Peker'in videolarında adı geçen Feridun Öncel Şanlıurfa'da yapılan operasyonla gözaltına alındı. Peki Feridun Öncel kimdir? Feridun Öncel'in adı Sedat Peker tarafından yayınlanan videolarda geçiyordu. MİSİAD'ın başkanı olan Feridun Öncel neden gözaltına alındı. Feridun Öncel Sedat Peker suç örgütüne yönelik operasyonu kapsamında gözaltına alındı. Peki Feridun Öncel nereli, kaç yaşında? İşte Feridun Öncel'in hayatı ve biyografisi...

Sedat Peker'in videolarında adı geçen Feridun Öncel Şanlıurfa'da yapılan operasyonla gözaltına alındı. Peki Feridun Öncel kimdir? Feridun Öncel'in adı Sedat Peker tarafından yayınlanan videolarda geçiyordu. MİSİAD'ın başkanı olan Feridun Öncel neden gözaltına alındı. Feridun Öncel Sedat Peker suç örgütüne yönelik operasyonu kapsamında gözaltına alındı. Peki Feridun Öncel nereli, kaç yaşında? İşte Feridun Öncel'in hayatı ve biyografisi...

Sedat Peker suç örgütüne yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan operasyonda Feridun Öncel de gözaltına alındı. Peki Feridun Öncel kimdir? Feridun Öncel neden gözaltına alındı?

Feridun Öncel kimdir?

Feridun Öncel 12 Eylül 1954'te dünyaya gelmiştir. Feridun Öncel Şanlıurfa'da doğdu. Feridun Öncel, ilk ve ortaokulu Şanlıurfa'da, liseyi İstanbul'da İhsan Mermerci Okulu'nda bitirmiştir.

Üniversite öğrenimini, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde tamamlamıştır.

Feridun Öncel 1995 yılında yapılan Milliyetçi Hareket Partisi 1. sıra Şanlıurfa Milletvekili olarak Meclis'e girmiştir. Öncel 1995-1998 yılları arasında Şanlıurfa MHP İl Başkanı olarak görev yapmıştır.

Feridun Öncel, Memleketçi Sanayici ve İş Adamları (MİSİAD) Genel Başkanlığı görevini yürütmektedir.

MİSİAD nedir?

MİSİAD'ın açılımı şu şekildedir: Memleketçi Sanayici ve İş Adamları Derneği. Feridun Öncel de MÜSİAD'ın Başkanlığını yapmaktaydı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.