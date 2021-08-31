Ferhan Şensoy kimdir, Ferhan Şensoy nereli, kaç yaşındaydı? Ferhan Şensoy ölüm nedeni nedir?
Türk tiyatrosunun sevilen isimlerinden olan Ferhan Şensoy 70 yaşında hayatını kaybetti. Ferhan Şensoy bir süredir hastanede rahatsızlığı nedeniyle tedavi görüyordu. Usta tiyatrocunun ölüm haberini Ortaoyuncular tiyatrosu tarafından duyuruldu. Peki Ferhan Şensoy kimdir? Bir çok sinema, dizi ve tiyatroda rol alan Ferhan Şensoy Ortaoyuncuları Kavuğu'nu Münir Özkul'dan devralmış ve Rasim Öztekin'e devretmişti. Ferhan Şensoy nereli, kaç yaşındaydı? Ferhan Şensoy ölüm nedeni nedir?
2021-08-31 09:09:14
Türk tiyatrosunun sevilen isimlerinden olan Ferhan Şensoy 70 yaşında hayatını kaybetti. Ferhan Şensoy bir süredir hastanede rahatsızlığı nedeniyle tedavi görüyordu. Usta tiyatrocunun ölüm haberini Ortaoyuncular tiyatrosu tarafından duyuruldu. Peki Ferhan Şensoy kimdir? Bir çok sinema, dizi ve tiyatroda rol alan Ferhan Şensoy Ortaoyuncuları Kavuğu'nu Münir Özkul'dan devralmış ve Rasim Öztekin'e devretmişti. Ferhan Şensoy nereli, kaç yaşındaydı? Ferhan Şensoy ölüm nedeni nedir?
Türkiye'nin yakından tanıdığı tiyatrocu ve sinema oyuncusu Ferhan Şensoy hayatını kaybetti. Acı haberi Ortaoyuncular tiyatrosu sosyal medya hesabından duyurdu. Yapılan açıkalmada şöyle denildi: Ferhan Şensoy'un kurucusu olduğu Ortaoyuncular tiyatrosunun resmi hesabından yapılan açıklamada "Tiyatromuzun kurucusu, ustamız Ferhan Şensoy'u, dün gece, bir süredir tedavi gördüğü hastanede, yapılan tüm müdahalelere rağmen kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Tüm sevenlerinin başı sağolsun…" Ferhan Şensoy'u bilmeyenler de Ferhan Şensoy kimdir sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte Ferhan Şensoy'un ahyatı ve biyografisi...
Geçtiğimiz aylarda operasyon geçirmişti
Derya Şensoy, babası Ferhan Şensoy'un sağlık durumu hakkında Twitter hesabından açıklama yaptı. Şensoy, açıklamasında şunları söyledi: "Babam Ferhan Şensoy, geçen ay damarlarıyla ilgili geçirdiği bir operasyon sonrası bugün yara yerinde oluşan bir komplikasyon yaşadı. Şu anda sağlık durumu iyi. Geçmiş olsun dilekleriniz için teşekkür ederiz."
Ferhan Şensoy kimdir?
Ferhan Şensoy 26 Şubat 1951 yılında Samsun'un Çarşamba ilçesinde dünyaya geldi. Şensoy 31 Ağustos 2021 yılında da hayatını kaybetti.
Türk tiyatro, sinema ve televizyon oyuncusu; roman, deneme, günlük, televizyon dizisi ve film senaryoları yazarı, şair ve Ortaoyuncular tiyatro topluluğunun kurucusudur.
Tek kişilik oyunu Ferhangi Şeyler, 1987 yılından beri aralıksız devam eden en tanınmış oyunudur. Birçok kesim tarafından Ferhangi Şeyler'in stand-up komedilerinin ilham kaynağı olduğu düşünülse de, kendisi bunu "Ferhangi Şeyler'den etkilenmiş olabilirler ama Ferhangi Şeyler bir stand up değildir." diyerek açıklamıştır. Kel Hasan Efendi'den günümüze gelen Ortaoyuncuları Kavuğu'nu Münir Özkul'dan devralmış ve Rasim Öztekin'e devretmiştir.
Her oyununa emeği geçenlere, zaman gözetmeksizin oyun gelirlerinden pay vererek mali olarak da Türk Tiyatrosu'nda kendine özgü bir yer edinmiştir
Ferhan Şensoy Oyunları
Nereye de Gidiyor Lan Bu Gemi? (Prömiyer: 10 Şubat 2017)
Masal Müfettişi (Prömiyer: 22 Şubat 2013-...)
Nasri Hoca ve Muhalif Eşeği (Prömiyer: 15 Mart 2012-...)
İşsizler Cennete Gider (Prömiyer 2010-...)
Ruhundan Tramvay Gecen Adam (2010-2011) Karl Valentin, Ferhan Şensoy
2019 - Bilimsiz, Kurgusal Güldürü 2009-2010) (prömiyeri: 24 Ocak 2009, Cumartesi 20.00)
Boşgezen ve Kalfası (2008-2009)
Fername 2007-2009
Kötü Çocuk 2007 - Ali Çatalbaş
Aşkımızın Son Durağı 2006
Kiralık Oyun 2005
Uzun Donlu Kişot 31 Mart 2004-2005
Beni Ben mi Delirttim? 24 Ekim 2003
Biri Bizi Dikizliyor 2002-2003
Kahraman Osman 2002-2003
Kökü Bitti Zıkkım Zulada 29 Kasım 2001-2002
Sahibinden Satılık 1. El Ortaoyunu 9 Şubat 2001-2002
Fişne Pahçesu 2000-2002
Şu An Mutfaktayım 12 Mart 1999-2000
Parasız Yaşamak Pahalı 14 Ocak 1999-2000
Çok Tuhaf Soruşturma 13 Mart 1998-2000
Haldun Taner Kabare 1997-1998 - Haldun Taner
Aptallara Güzel Gelen Televizyon Dizileri 1996 - Anca Visdei, Ferhan Şensoy
Felek Bir Gün Salakken 1995
Üç Kurşunluk Opera 1995-1996
Şu Gogol Delisi 1994-1996
Kırkambar-Gece Tiyatrosu 1994
Seyircili Seyir Defteri 1994-1995
Köhne Bizans Operası 1993
Parasız Yaşamak Pahalı 1993
Güle Güle Godot 1992-1993
Aşkımızın Gemisi Fındık Kabuğu 1991 - Cihan Öksüz
Yorgun Matador 1990-1991 - Pierre-Henry Cami
Kahraman bakkal süpermarkete karşı 1990-1991
Soyut Padişah 1989-1990
Don Juan ile Madonna 1988-1989 Anca Vısdeı
Ferhangi Şeyler 1987-...(sürüyor)
Keşanlı Ali Destanı 1986 - Haldun Taner, Yönetmen: Ferhan Şensoy (İstanbul Şehir Tiyatroları)
İçinden Tramvay Geçen Şarkı 1986 - Karl Valentin, Ferhan Şensoy
Muzır Müzikal 1986
Eşek Arıları 1986 - Aristophanes
Hayrola Karyola 1985-1986
Fırıncı Şükrü, Deli Vahap, Nuri ve ötekiler 1983
Kiralık Oyun 1983
Eski Moda Komedya 1983 - Aleksiev Arbuzov
Anna'nın 7 Günahı 1983-1984 - Bertolt Brecht
En Büyük Romülüs Başka Büyük Yok 1982 - Friedrich Dürrenmatt, Ferhan Şensoy
Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı 1981-1983 Şeref
İstanbul'u Satıyorum 1980-1985
Şahları da Vururlar 1980-1985
Dedikodu Şov 1979 (kabare gösterisi)
Kukla 1979 (kabare gösterisi)
Kuklacı 1979 (kabare gösterisi)
Dur Konuşma Sus Söyleme 1976
Ce Fou De Gogol 1975
Harem Qui Rit 1975
Ferhan Şensoy Filmleri
Muhalif Başkan (2013)
Son Ders: Aşk ve Üniversite - Saffet Ercan Hoca (2008)
Pardon - İbrahim (2004) (Şensoy'un senaryosu)
Şans Kapıyı Kırınca - Presidente Carlos ve Kuddusi Yurdum (2004)
Büyük Yalnızlık (1989)
Bir Bilen (1986)
Parasız Yaşamak Pahalı (1986)
Kızını Dövmeyen Dizini Döver (1977)
Aşk Dediğin Laf Değildir (1976)
Ferhan Şensoy Dizileri
İşler Güçler - Final bölümü (2013)
Boşgezen ve Kalfası - Boşgezen (1995)
Varsayalım İsmail - İsmail (1991)
Şey Bey - (1986)
Köşe Dönücü - Köşedönücü (1984)
Sizin Dersane - Adnan Pazarlama (1979)
Evdekiler (1978)
Giyim Kuşam Dünyası (1978)
Bizim Sınıf (1978)
Caniko (1976)
Televizyon Filmi
Aktör Eskisi (2004)
Reklam Filmleri
Akbank - Akbank 50 Yaşında (1998)
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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