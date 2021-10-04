Ferdi Kadıoğlu kimdir? Ferdi Kadıoğlu nereli kaç yaşında? Ferdi Kadıoğlu nereli? Genç yetenek Ferdi Kadıoğlu'nun hangi milli takımda oynayacağı merak konusu... A Milli Takım teknik direktörü Stefan Kuntz Ferdi Kadıoğlu'nun durumuna ilişkin yaptığı açıklamada şunları söylemişti: 'Önce karar vermeli. Sonrasında Türk vatandaşlığı için başvurmalı. Ardından FIFA nezdinde değişiklik başvurusu yapılabilir.' Bu açıklamanın ardından Ferdi Kadıoğlu'nun babasından Türkiye cumhuriyet kimlikli paylaşım geldi. Peki Ferdi Kadıoğlu Türk Milli Takımı'nda mı oynayacak?

Ferdi Kadıoğlu kimdir? Ferdi Kadıoğlu nereli kaç yaşında? Ferdi Kadıoğlu nereli? Genç yetenek Ferdi Kadıoğlu'nun hangi milli takımda oynayacağı merak konusu... A Milli Takım teknik direktörü Stefan Kuntz Ferdi Kadıoğlu'nun durumuna ilişkin yaptığı açıklamada şunları söylemişti: "Önce karar vermeli. Sonrasında Türk vatandaşlığı için başvurmalı. Ardından FIFA nezdinde değişiklik başvurusu yapılabilir." Bu açıklamanın ardından Ferdi Kadıoğlu'nun babasından Türkiye cumhuriyet kimlikli paylaşım geldi. Peki Ferdi Kadıoğlu Türk Milli Takımı'nda mı oynayacak?

A Milli Takıma alınmayan Ferdi için Kuntz'un sözleri şöyle; “Frankfurt-Fenerbahçe maçında izledim kendisini, bilgi aldım. Öncelikle Ferdi'nin hangi milli takımı seçeceğine karar vermesi gerekiyor. Daha sonrasında kendisinin Türk vatandaşlığı için başvuruda bulunması lazım. Ardından kendisi için FIFA nezdinde milli takım değişikliği başvurusu yapılabilir.” Ferdi Kadıoğlu'nun A Milli Takımda oynamasına ilişkin açıklamada bulunan Stefan Kuntz'a Ferdi Kadıoğlu'nun babasından flaş yanıt geldi. Ferdi Kadıoğlu'nun babası Feyzullah Kadıoğlu, "Ferdi Kadıoğlu TC kimlik kartı gerisini size bırakıyorum TFF" paylaşımı yaptı. Ardından kısa süre içinde bu paylamımı kaldırdı. 16 yaşından bu yana Hollanda'nın tüm alt yaş takımlarında forma giyen 21 yaşındaki Ferdi henüz a milli takım için kararını vermiş değil.

Ferdi Kadıoğlu kimdir?

Ferdi Erenay Kadıoğlu 7 Ekim 1999 yılında Hollanda'nın Arnhem kentinde dünyaya geldi. Ferdi Kadıoğlu Türk asıllı futbolcudur. Süper Lig takımlarından Fenerbahçe'de forma giymektedir. Hollanda'nın alt yaş gruplarında forma giyen Kadıoğlu, 2021 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası kadrosuna dâhil edildi.

Hollanda, Kanada ve Türkiye pasaportu olan Kadıoğlu, henüz millî takım tercihini yapmadı. Genç millî takımlarda Hollanda'yı temsil eden futbolcu, tercihini teklif geldiğinde yapacağını söyledi.

Kadıoğlu, 19 Ağustos 2020'de Hollanda U-21 takımına çağrıldı 3 gün sonra Türkiye'den davet geldi. Bunun üzerine Hollanda, millî takım tercihini yapmadan önce görüşmesi için Erwin van de Looi'yi görevlendirdi. Eğer Ferdi de onaylarsa Hollanda millî takımına davet edebileceklerini belirtti. Aynı gün, Kanada millî takımı Ferdi'ye sözlü olarak davet gönderdi.

Ferdi Kadıoğlu nereli?

Ferdi Kadıoğlu, Hollanda'da Türk bir baba ve Kanada doğumlu Hollandalı bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.