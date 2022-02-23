Feray Yelmen kimdir? Feray Yelmen tutuklandı mı? Feray Yelmen olayı nedir? Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji (Beyin ve Sinir Hastalıkları) uzmanı olan Ebru Ergin Bakar'ı darp eden Feray Yelmen'in ilk ifadesi ortaya çıktı. Sosyal medyada binlerce kişi #ferayyelmentutuklansın etiketiyle binlerce mesaj paylaştı. Bu paylaşımdan sonra Feray Yelmen'in kim olduğu vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Feray Yelmen ifadesinde Bakar’ın kendisine art niyetli davrandığını belirtti. Gözaltına alınan Feray Yelmen'in tutuklanması talep edildi.

Feray Yelmen kimdir? Feray Yelmen tutuklandı mı? Feray Yelmen olayı nedir? Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji (Beyin ve Sinir Hastalıkları) uzmanı olan Ebru Ergin Bakar'ı darp eden Feray Yelmen'in ilk ifadesi ortaya çıktı. Sosyal medyada binlerce kişi #ferayyelmentutuklansın etiketiyle binlerce mesaj paylaştı. Bu paylaşımdan sonra Feray Yelmen'in kim olduğu vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Feray Yelmen ifadesinde Bakar'ın kendisine art niyetli davrandığını belirtti. Gözaltına alınan Feray Yelmen'in tutuklanması talep edildi. Doktor Ebru Ergin Bakar'a yapılan saldırı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bir açıklama yaparak "Şiddet suçlularını gözümüz uzun süreler görmeyecek. Yerleri hapistir." demişti.

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli doktor Ebru Ergin Bakar'ı darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli Feray Y. ile ilgili yeni gelişmeler ortaya çıktı. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji (Beyin ve Sinir Hastalıkları) uzmanı olarak görev yapan Ebru Ergin Bakar bir kadın hastası taraından darp edilmişti. Kafası masaya vurularak darp edilen doktor yine aynı hastanede tedavi altına alındı.

Feray Yelmen kimdir?

Nöroloji uzmanı Doktor Ebru Ergin Bakar'a tedavi olan hasta, doktordan farklı bir ilaç yazmasını istedi. Doktor Ergin, ilacı yazabilmesi için özel rapor alınması gerektiğini belirterek ilacı yazmadı. Bunun üzerine hasta ve doktor arasında tartışma çıktı. Bu sırada kadın hasta, Doktor Ergin Bakar'ın kafasını masaya ve duvara vurdu. Hasta daha sonra da Ergin'in boğazına ve yüzüne oturarak darp etmeye başladı. Doktor Ergin'in imdadına ise hastane personeli yetişti. Ergin, çalıştığı hastanede tedavi altına alındı.

Feray Yelmen tutuklandı mı?

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelinin, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Ercan Poyraz tarafından ifadesi alındı. Poyraz, şüpheli Feray Y'yi, "kasten yaralama" suçundan tutuklanması talebiyle sulh ceza mahkemesine sevk etti.

Feray Yelmen'in ifadesi

AA'nın aktardığına göre başsavcılığın talimatıyla gözaltına alınan Feray Yelmen, emniyette verdiği ifadede, migren ve fibromiyalji rahatsızlığı bulunduğunu, bu rahatsızlıklarından ötürü düzenli olarak raporla alınan ilaçlar kullandığını belirtti. Dün bu ilaçları temin etmek için polikliniğe gidip Dr. Bakar'ın odasının önünde beklemeye başladığını belirten Yelmen ifadesinde şunları anlattı: “Doktor odasının önünde bulunan ekranlar bozuk olduğu için kapıyı çaldım ancak kapı kilitli olunca danışmaya sordum. Doktorun çay içmek için odadan ayrıldığını söylediler. Yarım saat bekledim. Doktor hanımın geldiğini görünce kapsının çalarak randevum olduğunu söyleyecektim ki doktor olan bu şahıs ne mesleğine ne de insanlığa uymayacak şekilde bağırıp ‘Ne giriyorsun kim sana gir dedi, çabuk odamdan çık' diyerek bağırmaya başladı. Halbuki ben odaya dahi girmemiştim, kapısının önünde duruyordum. Ancak doktor böyle bağırınca ani refleksle korkup hemen dışarı çıktım, sonra koridorda bulunan üzerinde doktor önlüğü bulunan bir şahıs, ‘Her zamanki hali, onun sinirleri bozuk sen idare et' dedi.”

Bakar'ın kendisine art niyetli davrandığını savunan Yelmen şöyle devam etti: “Dışarda bekleyen eşimin yanına giderek doktorun rapor istediğini, herhangi bir eczaneden çıkartabileceğini söyledim. Eşim eczaneye gitti ben yine doktor hanımın kapısının önünde beklerken kullandığım ilaçlarımı göstermek için ilaçlarımla birlikte odasına adım attım. Ancak tam ben masanın üzerine ilaçlarımı koyarken bana saldırdı. Benim ellerimin üzerini tutarak tırnaklarıyla çizdi. Kendisine doğru çekip suratımı da çizmek istemişti ki ben kendimi geri çekip elinden kurtuldum. Bu esnada beni güçlü çektiği için geri geri dengesini kaybedip sandalyesiyle birlikte yere düştü. Sonra bağırmaya başladı. Bu esnada odada bulunan güvenlik görevlisi beni dışarı çıkardı. Polisler gelince birlikte karakola gittik, bana bağırıp çağıran üzerime saldırıp ellerimi yaralayan görevini yapmayan ve kötüye kullanan ayrıca beni aşağılayan doktordan şikayetçiyim.“