Fenerbahçe'ye UEFA'dan ceza gelecek mi? Fenerbahçe ceza alır mı? Dinamo Kiev maçında 'Putin' tezahüratına ceza gelir mi? Fenerbahçe dün akşam Şampiyonlar Ligi 2. öne eleme maçı rövanş karşılaşmasında tribünlerden seslenen Vladimir Putin tezahüratı herkesi şaşırttı. Fenerbahçe'nin rakibine elenerek Şampiyonlar Ligi'ne veda ettiği gece rakip takımın teknik direktörü Lucescu da tezahüratlar nedeniyle maç sonu basın toplantısına çıkmadı. Fenerbahçe'ye ceza gelip gelmeyeceği ise taraftarları endişelendiriyor.

Fenerbahçe'ye UEFA'dan ceza gelecek mi? Fenerbahçe ceza alır mı? Dinamo Kiev maçında "Putin" tezahüratına ceza gelir mi? Fenerbahçe dün akşam Şampiyonlar Ligi 2. öne eleme maçı rövanş karşılaşmasında tribünlerden seslenen Vladimir Putin tezahüratı herkesi şaşırttı. Fenerbahçe'nin rakibine elenerek Şampiyonlar Ligi'ne veda ettiği gece rakip takımın teknik direktörü Lucescu da tezahüratlar nedeniyle maç sonu basın toplantısına çıkmadı. Fenerbahçe'ye ceza gelip gelmeyeceği ise taraftarları endişelendiriyor.

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme maçında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile kendi sahasında rövanş maçına çıktı. Karşılaşmayı Fenerbahçe 2-1 kaybetti. Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Fenerbahçe tribünlerinden yükselen bir tesahürat ise taraftarları ve ekran başındakileri bile şaşırttı. Maçın 57. dakikasında Ukrayna temsilcisinin 1-0 öne geçmesinin ardından Kievli oyuncuların abartılı sevinci Fenerbahçe taraftarını kızdırdı. Statta dakikalarca Rusya Devlet Başkanı lehine "Vladimir Putin" tezahüratları yapıldı.

Fenerbahçe'ye UEFA'dan ceza gelecek mi?

Ahmet Çakar'dan tezahürat açıklaması geldi. Ahmet Çakar, "UEFA icra kurulu acil koduyla telekonferansla toplandı. Maçın gözlemci ve temsilcisi ile görüştüler. Putin tezahüratı büyük sıkıntı yaratacak." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe ceza alır mı?

Fenerbahçe'nin ceza alıp almayacağına dair UEFA'dan henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Lusecu basın toplantısını protesto etti

Ukrayna ekibinin teknik direktörü Mircea Lucescu da Vladimir Putin tezahüratı nedeniyle basın toplantısını protesto etti ve toplantıya katılmadı.