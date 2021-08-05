Fenerbahçe Token nedir? Fenerbahçe kripto para mı çıkardı? Kripto para yatırımcıları hızla artarken Fenerbahçe'den flaş bir hamle geldi. Fenerbahçe kripto para platformu 'Fenerbahçe Token' için Paribu ile anlaşmaya vardığını duyurdu. Peki Fenerbahçe Token nedir? Fenerbahçe Token ne kadar? Fenerbahçe Token nereden ve nasıl alınır?

Fenerbahçe Token nedir? Fenerbahçe kripto para mı çıkardı? Kripto para yatırımcıları hızla artarken Fenerbahçe'den flaş bir hamle geldi. Fenerbahçe kripto para platformu 'Fenerbahçe Token' için Paribu ile anlaşmaya vardığını duyurdu. Peki Fenerbahçe Token nedir? Fenerbahçe Token ne kadar? Fenerbahçe Token nereden ve nasıl alınır?

Fenerbahçe Token açıklaması taraftarları ve dijital paraya yatırım yapanları heyecanlandırdı. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada kripto para platformu Paribu ile 'Fenerbahçe Token' için anlaşmaya varıldığı duyuruldu. Anlaşma sonrası taraftarlar Fenerbahçe Token nedir? sorusunu sormaya başladı.

FENERBAHÇE TOKEN NEDİR?

Fenerbahçe Token, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün “utility token” olarak tanımlanan “taraftar token'ı”dır. Fenerbahçe ve Paribu iş birliğiyle üretilen Fenerbahçe Token, Fenerbahçe taraftarlarına çeşitli ayrıcalıklar sunacak. Fenerbahçe taraftarları token sahibi olarak hem kendi yarınına hem de kulübünün yarınına dijital dünyanın olanaklarıyla katkı sağlayabilecek.

FENERBAHÇE TOKEN HANGİ COİN'İN ALT YAPISINI KULLANIYOR?

Fenerbahçe Token, Etherum blokzincirinde üretilen bir “utility token”dır.

FENERBAHÇE TOKEN NE ZAMAN ÇIKIYOR?

Fenerbahçe Token için 9-12 Ağustos tarihleri arasındaki ön satış sürecinde Paribu üzerinden talepte bulunabilecek.

TOKEN NEDİR?

Token, var olan bir blokzincirde bulunan birim değerdir. Token'ların kendi blokzincirleri yoktur, mevcut bir kripto para biriminin blokzincirine bağımlı olurlar. Token'ların birim değeri olduğundan, bu değer alınıp satılabilir. Değer, madeni para, puan, sertifika, oyun içi öğeler vb. şekillerde olabilir.

Token'lar genellikle borsada halka arz edilen şirketlerin halka arz ile karşılaştırılabilecek bir ICO (“Initial Coin Offering” ya da Türkçesiyle “İlk ​Koin Arzı”) veya IPO (“Initial Public Offering” ya da Türkçesiyle “İlk Halka Arz”) kitle satışında fon toplamak için kullanılır. ICO durumunda, şirketler blokzincir üzerinden halka açılabilirler.

FENERBAHÇE'DEN "FENERBAHÇE TOKEN" AÇIKLAMASI

İşte Fenerbahçe'den yapılan "Fenerbahçe Token" açıkalaması:

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak Paribu ile yeni bir iş birliğine başlıyoruz.

"Paribu ile olan bu iş birliğimiz kapsamında, Fenerbahçemizin en büyük gücü olan taraftarlarımıza taraftar token'ı olarak tanımlanan kripto varlıklara sahip olma fırsatı sunulacaktır.

Kulübümüzün bu yeni adımıyla taraftarlarımızın kulübümüzle etkileşimleri artacak, bağlılık odaklı iletişimimiz güçlenecektir. Fenerbahçe Token satışa çıkmasının ardından Paribu üzerinden 7/24 satın alınabilecektir.

“Fenerbahçe neredeyse taraftarı oradadır” diyen taraftarlarımız; yapılacak taraftar oylamalarına, stadımızda düzenlenecek özel etkinliklere, takımımızla, sporcularımızla düzenlenecek buluşmalara katılarak kulübümüzle ilgili belirli adımlarda da söz sahibi olma imkanına sahip olacaklardır. Fenerbahçe Token sahibi olan taraftarlarımız, dijital dünyadan gerçekliğe uzanan deneyimlerle eşsiz heyecanı paylaşacaklar, Fenerbahçe'nin en yakınında olma imkanı yakalayacaklar.

Taraftarının gücüyle dahil olduğu her alanda farkını ortaya koyan, rekorların karşılığı olan kulübümüz; yeni dünyanın dinamiklerinden biri olarak dünya genelinde ve ülkemizde tüm ilgiyi üzerine toplayan kripto varlık dünyasında da farkını ortaya koyacak!

Her koşul ve fırsatta ‘Mazim Fenerbahçe, Yarınım Fenerbahçe' sözünün tam karşılığı olan büyük taraftarımız, Fenerbahçe'nin bugünü ve yarınları adına çok önemli olan bu adımda da Kulübümüzün yanında olacaklar!

İş birliğimize dair basın toplantısı, 9 Ağustos 2021 tarihinde Divan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenecektir."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.