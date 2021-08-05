Fenerbahçe Token ne kadar? Fenerbahçe Token nereden ve nasıl alınır? Fenerbahçe Kulübü bir pojeyi daha hayata geçirdiğini açıkladı. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada kripto para platformu Paribu ile 'Fenerbahçe Token' konusunda anlaşma sağlandığı duyuruldu. Sarı lacivertli taraftarları da heyecanlandıran açıklama sonrası kripto para yatırımcıları gözünü Fenerbahçe Token'e çevirdi. Peki Fenerbahçe'nin kripto parası nereden alınır? Fenerbahçe Token ne zaman satışa çıkacak? Fenerbahçe Token fiyatı nedir?

Fenerbahçe Token ne kadar? Fenerbahçe Token nereden ve nasıl alınır? Fenerbahçe Kulübü bir pojeyi daha hayata geçirdiğini açıkladı. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada kripto para platformu Paribu ile 'Fenerbahçe Token' konusunda anlaşma sağlandığı duyuruldu. Sarı lacivertli taraftarları da heyecanlandıran açıklama sonrası kripto para yatırımcıları gözünü Fenerbahçe Token'e çevirdi. Peki Fenerbahçe'nin kripto parası nereden alınır? Fenerbahçe Token ne zaman satışa çıkacak? Fenerbahçe Token fiyatı nedir?

Kriipto para yatırımcıları son aylarda bitcoinde yaşanan düşüş nediyle üzgün. Yaşanan düşüş kripto para hacimlerini de etkiledi. Bir çok yatırımcı bekleme pozisyonunu aldı. Kripto para geleceğin ödeme şekli ve para şekli olarak değerlendiriliyor. Bir çok firma ve kuruluş da kripto paralara yatırım yapıyor. Ülkemizde Fenerbahçe'de kripto para için ilk adımı attı. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada kripto para platformu Paribu ile 'Fenerbahçe Token' için anlaşmaya varıldığı açıklandı. Fenerbahçeli taraftarlar ve kripto para yatırımcıları Fenerbahçe Token ne kadar? Fenerbahçe Token nereden ve nasıl alınır? gibi soruları sormaya başladı.

Fenerbahçe Token nereden ve nasıl alınır?

9 Ağustos 2021 saat 09.00 ile 12 Ağustos 2021 saat 18.00 arasında Fenerbahçe Token için alım talebinde bulunabilirsiniz. Henüz Paribu üyesi değilseniz Paribu mobil uygulamasını indirin ya da Paribu web sitesine girişyapın. “Üye Ol” butonuna tıklayın. Açılan sayfada gerekli bilgileri girerek üyeliğinizi tamamlayın. Cüzdan sekmesine tıklayarak Paribu hesabınıza TL yatırın. Talep sürecinde Paribu mobil uygulamasından ve Paribu web sitesinden talepte bulunabilirsiniz.

Henüz Paribu üyesi değilseniz adımları takip ederek Fenerbahçe Token almaya şimdiden hazır olabilirsiniz.

Paribu mobil uygulamasını indirin ya da Paribu web sitesine girin.

“Üye Ol” butonuna tıklayıp gerekli bilgileri girerek üye olun.

“Ayarlar” butonundan kimlik doğrulamanızı tamamlayın.

Cüzdan sekmesine tıklayarak Paribu hesabınıza TL yatırın.

Satış periyotları başladığında talep oluşturabilirsiniz.

Fenerbahçe Token ne kadar?

Fenerbahçe Token için 9-12 Ağustos tarihleri arasındaki ön satış sürecinde Paribu üzerinden talepte bulunabilecek. Peki Fenerbahçe Token ne kadar kaç para olacak?

Seçenek 1 ile aldığım Fenerbahçe Token'larla ne zaman işlem yapabilirim?

Bu seçenekte alacağınız token'ları 9 ay boyunca transfer edemez ve satamazsınız. Token'larınızın işleme açılmaya başlayacağı ilk tarih 15.05.2022'dir. İlgili tarihten sonra 15 ay boyunca bu token'larınız eşit dağılımla işleme açılmaya devam edecektir.

Seçenek 2 ile aldığım Fenerbahçe Token'larla ne zaman işlem yapabilirim?

Bu seçenekten alacağınız token'ları 13.08.2021'de Paribu'da FB/TL marketinin açılmasıyla işlemlerinizde kullanabilirsiniz.

Fenerbahçe Token'ın maksimum arzı kaç adettir?

Fenerbahçe Token'ın maksimum arzı 190.700.000 adettir. Arzın tamamı dolaşıma dahil olduktan sonra yeni bir Fenerbahçe Token üretimi söz konusu olmayacaktır. NOT: Bilgiler Paribu'dan alınmıştı.

Fenerbahçe'den Fenerbahçe Token açıkalaması

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak Paribu ile yeni bir iş birliğine başlıyoruz.

"Paribu ile olan bu iş birliğimiz kapsamında, Fenerbahçemizin en büyük gücü olan taraftarlarımıza taraftar token'ı olarak tanımlanan kripto varlıklara sahip olma fırsatı sunulacaktır.

Kulübümüzün bu yeni adımıyla taraftarlarımızın kulübümüzle etkileşimleri artacak, bağlılık odaklı iletişimimiz güçlenecektir. Fenerbahçe Token satışa çıkmasının ardından Paribu üzerinden 7/24 satın alınabilecektir.

“Fenerbahçe neredeyse taraftarı oradadır” diyen taraftarlarımız; yapılacak taraftar oylamalarına, stadımızda düzenlenecek özel etkinliklere, takımımızla, sporcularımızla düzenlenecek buluşmalara katılarak kulübümüzle ilgili belirli adımlarda da söz sahibi olma imkanına sahip olacaklardır. Fenerbahçe Token sahibi olan taraftarlarımız, dijital dünyadan gerçekliğe uzanan deneyimlerle eşsiz heyecanı paylaşacaklar, Fenerbahçe'nin en yakınında olma imkanı yakalayacaklar.

Taraftarının gücüyle dahil olduğu her alanda farkını ortaya koyan, rekorların karşılığı olan kulübümüz; yeni dünyanın dinamiklerinden biri olarak dünya genelinde ve ülkemizde tüm ilgiyi üzerine toplayan kripto varlık dünyasında da farkını ortaya koyacak!

Her koşul ve fırsatta ‘Mazim Fenerbahçe, Yarınım Fenerbahçe' sözünün tam karşılığı olan büyük taraftarımız, Fenerbahçe'nin bugünü ve yarınları adına çok önemli olan bu adımda da Kulübümüzün yanında olacaklar!

İş birliğimize dair basın toplantısı, 9 Ağustos 2021 tarihinde Divan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenecektir."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.