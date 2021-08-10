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TIMETURK / GENEL / Fenerbahçe token bitti mi? Fenerbahçe token nasıl alınır?

Fenerbahçe token bitti mi? Fenerbahçe token nasıl alınır?

Kripto para yatırımcılarının ve Fenerbahçe taraftarlarının büyük ilgi gösterdiği Fenerbahçe token piyasaya çıktığı anda saniyeler içinde tükendi. Fenerbahçe token almak isteyenler de internette Fenerbahçe token bitti mi? Fenerbahçe token nasıl alınır? sorularına yanıt bulmaya çalıştı.

7 Saat Önce
2021-08-10 16:45:06
Fenerbahçe token bitti mi? Fenerbahçe token nasıl alınır?

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Fenerbahçe, Türkiye'de kendi Token'ını yazan ilk kulüp oldu. "Fenerbahçe Token" ile Fenerbahçe Kulübü şimdilik 15 milyon TL kazandı. Fenerbahçe taraftarları ve kripto para yatırımcıları Fenerbahçe Token'e yatırım yapmak istedi ancak başaramadı. Fenerbahçe token almak isteyen yatırımcılar Fenerbahçe token bitti mi? Fenerbahçe token nasıl alınır? sorusuna yanıt aramaya başladı.

Fenerbahçe token bitti mi?

Fenerbahçe Token'ın piyasaya girmesinin ardından ‘seçenek 2' olarak satışa sunulan 30 TL değerindeki 500 bin adet (15 milyon TL) Token 30 saniyede tükendi. 1 FB Token'ın 15 TL olarak satışa sunulduğu ilk seçenekte ise 9 ay boyunca transfer ve satış işlemi yapılamazken, bu tokenlar işleme 15 Mayıs 2022'de açılacak. Söz konusu token da yoğun ilgi gördü. Bu arada Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, sözleşme gereği, paranın arz süresi tamamlandıktan 3 gün sonra Fenerbahçe'nin kasasına gireceğini bildirdi.

Fenerbahçe token nasıl alınır?

Fenerbahçe Token Paribu üzerinden kolayca alınabilir. Bunun için şu adımları izlemeniz gerekiyor.

Paribu mobil uygulamasını indirin ya da Paribu web sitesine girin.

“Üye Ol” butonuna tıklayıp gerekli bilgileri girerek üye olun.

“Ayarlar” butonundan kimlik doğrulamanızı tamamlayın.

Cüzdan sekmesine tıklayarak Paribu hesabınıza TL yatırın.

Satış periyotları başladığında talep oluşturabilirsiniz.

Fenerbahçe Token (FB) nedir?

Fenerbahçe Token, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün “utility token” olarak tanımlanan “taraftar token'ı”dır. Fenerbahçe ve Paribu iş birliğiyle üretilen Fenerbahçe Token, Fenerbahçe taraftarlarına çeşitli ayrıcalıklar sunacak. Fenerbahçe taraftarları token sahibi olarak hem kendi yarınına hem de kulübünün yarınına dijital dünyanın olanaklarıyla katkı sağlayabilecek.

Fenerbahçe Token ne kadar?

Seçenek 1

Satışa Sunulan Adet 20.000.000

Satış Fiyatı 15 TL

Kilit Süresi 15 Ay

Seçenek 2

Satışa Sunulan Adet 500.000

Satış Fiyatı 30 TL

FENERBAHÇE_TOKEN_NE_KADAR

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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