Fenerbahçe Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu Trabzonspor'un ardından ikinci olarak tamamlamaya çok yakın. Fenerbahçe uzun aradan sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için ön eleme oynayacak. Takımlarını devler liginde desteklemek için sabırsızlanan taraftarlar Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde kaç ön eleme oynayacak? Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için kaç maç oynayacak? sorularına yanıt aramaya başladı. UEFA Avrupa Ligi finalinde Eintracht Frankfurt'un şampiyon olması Fenerbahçe'yi üzdü.

Fenerbahçe Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu Trabzonspor'un ardından ikinci olarak tamamlamaya çok yakın. Fenerbahçe uzun aradan sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için ön eleme oynayacak. Takımlarını devler liginde desteklemek için sabırsızlanan taraftarlar Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde kaç ön eleme oynayacak? Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için kaç maç oynayacak? sorularına yanıt aramaya başladı. UEFA Avrupa Ligi finalinde Eintracht Frankfurt'un şampiyon olması Fenerbahçe'yi üzdü.

Yıllar sona takımlarını yeniden Şampiyonlar Ligi'nde görmek isteyen Fenerbahçeli taraftarlar'ın heyecanlı bekleyişi sürüyor. UEFA Avrupa Ligi finalinde Eintracht Frankfurt'un Rangers'ı penaltılarla yenerek kupayı kaldırması Fenerbahçe'nin işini zorlaştırdı. Taraftarlar takımlarının Şampiyonlar Ligi'nde kaç ön eleme oynayacağını merak ediyor.

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde kaç ön eleme oynayacak?

2021-2022 yılında Süper Lig'i 2. tamamlamaya yakın olan Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne ön eleme oynayarak katılabilecek. Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt'un Rangers'ı yenerek kupayı kazanması Fenerbahçe'yi üzdü. UEFA Avrupa Ligi'ni Eintracht Frankfurt'un kazanmasıyla Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ön elemesinde üç maç yapacak. Sarı lacivertliler üç rakibini geçerse Şampiyonlar Ligi'nde oynamaya hak kazanacak.

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için kaç maç oynayacak?

Gelecek sezona Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turuyla giriş yapacak olan Fenerbahçe, sezonu da erken açacak. 14 Haziran'da Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu kura çekimi yapılacak. 19-20 Temmuz'da 2. ön eleme turu ilk maçı ve 26-27 Temmuz'da da rövanş maçı oynanacak.

Şampiyonlar Ligi nedir?

UEFA Şampiyonlar Ligi (İngilizce: UEFA Champions League) veya kısa kullanımıyla Şampiyonlar Ligi, Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) tarafından her yıl düzenlenen ve UEFA'ya bağlı birinci liglerdeki takımların mücadele ettiği uluslararası futbol turnuvası. UEFA üyesi her ülke şampiyonunun (bazı ülkelerde ilk birkaç sırada yer alan takımların) katıldığı organizasyon, Avrupa'daki en prestijli turnuva konumundadır.

1955'te Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası adıyla, çift maçlı eleme sistemiyle düzenlenmeye başladı. Bu dönemde şampiyonaya yalnızca, önceki sezonda ülkesinin en üst seviye ligini şampiyon olarak tamamlamış takımlar katılabilmekteydi. 1991-92 sezonuyla birlikte format değişikliğine gidilerek lig usulüyle düzenlenen grup aşaması da turnuvaya eklendi. 1992-93 sezonuyla birlikte organizasyonun adı günümüzdeki şekliyle değiştirildi. 1996-97 sezonuyla birlikte ülke şampiyonlarının yanı sıra, ülkelerin UEFA sırasına göre liglerini şampiyonun ardında tamamlayan bazı takımlar da turnuvaya katılmaya başladı. Günümüzde, bir sezonda aynı ülkeden en fazla beş takım mücadele edebilmektedir. Ligdeki pozisyonu gereğince Şampiyonlar Ligi'ne katılan takımların ardındaki takımlar ise, Şampiyonlar Ligi'nin bir alt seviyesi olan UEFA Avrupa Ligi'ne katılabilmektedir.