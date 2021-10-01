Fenerbahçe-Olympiakos maç özeti | Fenerbahçe-Olympiakos Avrupa Ligi maç özeti nereden izlenir? Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde 2. maçında Yunanistan'ın güçlü ekiplerinden Olympiakos ile karşılaştı. Sahasında taraftarını mutlu etmeyecek bir performans ortaya koyan Fenerbahçe geceyi 3-0 mağlup tamamladı. Maçın özetini izlemek isteyen taraftaralar da Fenerbahçe-Olympiakos Avrupa Ligi maç özeti izle seçeneğini araştırmaya başladı. Peki Fenerbahçe-Olympiakos Avrupa Ligi maç özeti nereden ve nasıl izlenir?

Fenerbahçe-Olympiakos maç özeti | Fenerbahçe-Olympiakos Avrupa Ligi maç özeti nereden izlenir? Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde 2. maçında Yunanistan'ın güçlü ekiplerinden Olympiakos ile karşılaştı. Sahasında taraftarını mutlu etmeyecek bir performans ortaya koyan Fenerbahçe geceyi 3-0 mağlup tamamladı. Maçın özetini izlemek isteyen taraftaralar da Fenerbahçe-Olympiakos Avrupa Ligi maç özeti izle seçeneğini araştırmaya başladı. Peki Fenerbahçe-Olympiakos Avrupa Ligi maç özeti nereden ve nasıl izlenir?

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe 2. maçında Yunanistan'ın Olympiakos takımını ağırladı. Kadıköy'de onan maçta rakip takım 3 golle 3 puanı hanesine yazdırdı. Bu sonuçlar Fenerbahçe grubunda 1 puanla 3. sırada yer alıyor. Olympiakos ise 6 puanla lider konumda. Zorlu maçı izleyemeyen taraftalar Fenerbahçe-Olympiakos özetini izlemek istiyor. Peki Fenerbahçe-Olympiakos maç özeti izle nasıl yapılır? Fenerbahçe-Olympiakos maç özeti hangi kanalda yayınlanıyor? Fenerbahçe-Olympiakos maç özeti nereden izlenir?

Fenerbahçe-Olympiakos maç özeti nereden izlenir?

Avrupa Ligi maç özetinin ülkemizde yayın hakkı Exxen platformunda yer alıyor. Fenerbahçe-Olympiakos maç özeti Exxen platformunda yer alıyor. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçlarını izlemek ve özetini izlemek için ExxenSpor'a üye olmak gerekiyor.

ExxenSpor SMS ile üyelik nasıl yapılır?

ExxenSpor'a bir SMS ile üye olabilirsiniz. SMS ile üyelik için TürkTelekom, Vodafone ve Turkcell hatlı telefonlarından 9300'a

Aylık RKLMVar paketi için mesaj alanına "EXXEN"

Aylık RKLMYok paketi için mesaj alanına "EXXEN REKLAMSIZ" yazıp 9300'a gönderebilirsin.

Aktif bir EXXEN üyeliğin yoksa ve operatörüne Mobil Ödeme için onay verdiysen, aboneliğini başlatabilmek için senden bir onay isteyecek

Gelen SMS'e "EVET" yazıp gönderdikten sonra sana gelen mesajda yazan şifre ve cep telefonu numaranla, dilersen GooglePlay ya da Apple Store üzerinden EXXEN uygulamasını indirerek, dilersen WEB üzerinden internet tarayıcına www.exxen.com yazarak EXXEN'e giriş yapabilirsin.

Üye adı alanına cep telefonu numaranı, şifre alanına da sana gönderdiğimiz SMS'de yazan şifreyi girmen yeterli.

"Giriş Yap" butonuna bastıktan sonra, aşağıdaki resimde görülen alanlar için senden onay isteyeceğiz. İlgili alanları işaretleyip, "Devam Et" butonuna bastıktan sonra EXXEN'in zengin içeriklerini izlemeye başlayabilirsin.

Exxen üyeliği ne kadar?

ExxenSpor Reklamlı paketi aylık vergiler dahil 49,90TL,

ExxenSpor Reklamsız paketi aylık vergiler dahil 59,90TL'dir

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.