Fenerbahçe KF Tirana hazırlık maçı ne zaman? Fenerbahçe KF Tirana maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Fenerbahçe KF Tiran maçı ile sarı-lacivertliler ikinci hazırlık maçını oynayacak. Fenerbahçe'nin bu maçtaki rakibi Arnavutluk Ligi şampiyonu KF Tiran. Şimdi tüm gözler oyun saatinde. Fenerbahçe Kulübü, canlı yayın bilgilerini sosyal medya hesabından duyurdu. Detaylar burada...

Ligi en yakın rakibinin 10 puan önünde 73 puanla tamamlayan ve şampiyon olan KF Tiran, 64 gol atarak ligin en skorer ismi oldu. Buz özelliğinin yanı sıra oynadığı 36 maçta 27 gol kaydetti. Takımın en golcü oyuncusu Taulant Seferi 19 golle rakip kaleye giderken, 23 yaşındaki genç forvet Redon Xhixha 14 gol kaydetti. Fenerbahçe KF Tirana hazırlık maçı ne zaman? Fenerbahçe KF Tirana maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe, yeni sezon öncesi ikinci hazırlık maçını oynuyor. Sarı-lacivertli ekip, geçtiğimiz sezon Arnavutluk Ligi'ni kazanan KF Tiran ile karşılaşacak. Can Bartu Tesisleri'nde oynanacak mücadele bugün 18.00'de başlayacak. Maç Fenerbahçe YouTube katıl üyelerine canlı yayınlanacak. Fenerbahçe, ilk hazırlık maçında Kuzey Makedonya şampiyonu Shkupi ile karşı karşıya geldi. Maçtan 2-2'lik beraberlikle ayrılan sarı-lacivertli takımın gollerini yeni transferlerden Lincoln Henrique ve genç oyuncu Muhammed Gümüşkaya kaydetti. .