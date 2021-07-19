Fenerbahçe forma fiyatları | Fenerbahçe yeni sezon forması ne kadar?

Fenerbahçe 2021-2022 sezonunda futbolcuların giyeceği formaları tanıttı. Formalar Puma ile anlaşmalı olarak yapılacak. Taraftarlar yeni sezon formalarının fiyatlarını şimdiden merak etmeye başladı. Peki Fenerbahçe forma fiyatları kaç lira? Fenerbahçe yeni sezon forması ne kadar?

Fenerbahçe taraftarlarının merakla beklediği gelişme sonunda oldu. Fenerbahçe taraftaraları 2021-2022 sezon formalarının çıkmasını dört gözle bekliyordu. PUMA ile sponsorluk anlaşması imzalayan Fenerbahçe imza töreninde yeni formalarını da tanıttı. Formalarda yıldız olmaması en dikkat çekici özellikler arasında yer alıyor. Taraftarlar Fenerbahçe forma fiyatalarını da merak ediyor. Peki Fenerbahçe forma fiyatları ne kadar? Fenerbahçe yeni sezon forması ne kadar?

Fenerbahçe yeni sezon forması ne kadar?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Fenerbahçe'nin yeni formalarını tanıttı. Taraftarlar tarafından da çok beğenilen formaların fiyatları da merak konusu oldu. Ali Koç açıklamasında "Fiyatları belirlemede bizim özgürlüğümüz var. Daha önce fiyat belirlemeyi global firma yapıyordu. Bu sene forma fiyatı 319 TL. Buradaki en önemli şey sattıklarımızın ödeme takvimleri. Bir öncekine göre bu formadan kazancımız yaklaşık 5 katı olacak" dedi.

Bir sonraki sezonun formaları sürpriz olacak

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yaptığı açıklamada forma konusunda asıl sürprizin bir sonraki sezon olacağını söyledi.

Formalarda yıldız süprrizi

Ali Koç formalarla ilgili en dikkat çekici özelliği açıkladı. Koç formalarda bundan sonra yıldız olmayacağını belirtti. Ali Koç açıklamasına şöyle devam etti. "Artık formalarımızda yıldız kullanmayacağız. Çok uzun bir birliktelikten sonra, yeni bir markayla birlikteliğe gidiyoruz."

Fenerbahçe yeni sezon formalarının fiyatı ne kadar?

Başkan Ali Koç açıklamasında, "Fiyatları belirlemede bizim özgürlüğümüz var. Daha önce fiyat belirlemeyi global firma yapıyordu. Bu sene forma fiyatı 319 TL. Buradaki en önemli şey sattıklarımızın ödeme takvimleri. Bir öncekine göre bu formadan kazancımız yaklaşık 5 katı olacak" dedi.

Fenerbahçe forması en ucuza nereden alınır?

Fenerbahçe forması Fenerium'larda uygun fiyata alınabilir. Ayrıca internet kampanyaları ile de Fenerbahçe forması daha uyguna alınabilir.

Fenerbahçe forması hakkında

Fenerbahçe'nin kuruluşu bahara rastladığından kulübün renkleri Fenerbahçe'nin çayırlarında açan sarı ve beyaz papatyalardan esinlenerek sarı-beyaz olarak belirlendi. İlk yıllarda takımın giymekte olduğu forma uzun kollu ve kalın olduğundan yaz aylarında oyuncular için sıkıntı yaratıyordu. Bu nedenle kulübün başkanı Nurizade Ziya Bey 1908 yılında takıma yazlık forma siparişi vermek üzere İngiliz tüccar Baker'ın dükkanına gitti. Baker, ısmarlanacak formaların yaza yetişemeyeceğini söyledi. Bunun üzerine elinin altında bulunan sarı-lacivert çizgili yazlık gömlekleri verme teklifinde bulundu. İstanbul'da başka forma satan yer olmaması ve yaz sıcakları nedeniyle teklifi kabul eden Nurizade Ziya Bey tüm formaları satın alarak, takımın renklerinin de sarı-lacivert olması yönünde karar aldı.

Fenerbahçe'nin renklerinin sarı lacivert olmasından sonra Topuz Hikmet tarafından kulübün ilk amblemi çizildi. Topuz Hikmet'in ifadesine göre, amblemde bulunan "Fenerbahçe Spor Kulübü 1907" yazılı beyaz yuvarlak çerçeve temizlik ve açık yürekliliği, kırmızı ve beyaz renk Türk bayrağını ve Fenerbahçeliler arasındaki sevgi ve bağlılığı, ortadaki sarı renk Fenerbahçe için duyulan gıpta ve kıskançlığı, kalp şeklindeki lacivert renk asaleti temsil etmekteydi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.