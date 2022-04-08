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TIMETURK / GENEL / Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? I CANLI

Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? I CANLI

THY EuroLeague'de heyecan kaldığı yerden devam devam ediyor. Temsilcimiz Fenerbahçe sahasında Panathinaikos'u ağırlıyor. Maç saatinin yaklaşması ile birlikte sarı-lacivertli takım taraftarları arama motorlarında Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? diye soruyor... İşte detaylar...

22 Dakika Önce
2022-04-08 19:09:24
Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? I CANLI

THY EuroLeague'de heyecan kaldığı yerden devam devam ediyor. Temsilcimiz Fenerbahçe sahasında Panathinaikos'u ağırlıyor. Maç saatinin yaklaşması ile birlikte sarı-lacivertli takım taraftarları arama motorlarında Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? diye soruyor... İşte detaylar...

Fenerbahçe Beko THY EuroLeague'nin son haftası 34. haftada Yunanistan Ekibi Panathinaikos ile karşı karşıya geliyor.

FENERBAHÇE BEKO- PANATHİNAİKOS MAÇI NE ZAMAN, NEREDE, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko - Panathinaikos mücadelesi Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda saat 20.00'da başlayacak. BeINSports Haber kanalından canlı yayınlacak olan maçı İspanya Basketbol Federasyonu'ndan Juan Carlos Garcia yönetecek. Maça herhangi bir iddiası olmadan çıkan Fenerbahçe Beko Play-off şansını kaybetmişti. Rus takımlarının organizasyondan ihracı sonrası ligde 10 galibiyet ve 16 yenilgiyle 12. sırada yer alıyor. Panathinaikos OPAP ise 8 galibiyet ve 19 mağlubiyetle ligde 14. sırada bulunuyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Yunan ekibi, 91-87'lik skorla kazanmıştı. .

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