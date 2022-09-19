Felak Suresi Okunuşu Nedir? Felak Suresi Faziletleri

Felak suresi Kur'an'ın 113. suresidir. Sure, 5 ayetten oluşur. Felak suresinin Fil Suresi'nden sonra, Nas Suresi'nden önce Mekke'de indirildiğine inanılır. Sure, ismini ilk ayetinde yer alan ve 'sabah aydınlığı' anlamına gelen 'felâk' kelimesinden almıştır. Felak suresi okunuşu ve meali nedir? Bu konuya ayrıntılı değineceğiz. Felak suresi faziletleri işte merak edilen tüm detayların cevabı…