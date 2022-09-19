Felak Suresi Okunuşu Nedir? Felak Suresi Faziletleri
Felak suresi Kur'an'ın 113. suresidir. Sure, 5 ayetten oluşur. Felak suresinin Fil Suresi'nden sonra, Nas Suresi'nden önce Mekke'de indirildiğine inanılır. Sure, ismini ilk ayetinde yer alan ve 'sabah aydınlığı' anlamına gelen 'felâk' kelimesinden almıştır. Felak suresi okunuşu ve meali nedir? Bu konuya ayrıntılı değineceğiz. Felak suresi faziletleri işte merak edilen tüm detayların cevabı…
2022-09-19 14:55:13
Felak Suresi Türkçe Okunuşu
Kul e'ûzü bi-Rabbi'l-felak. Min şerri mâ halak. Ve min şerri ğâsikın izâ vekab. Ve min şerri'n-neffâsâti fi'l-‘ukad. Ve min şerri hâsidin izâ hased.
Felak Suresi Anlamı (Diyanet Meali)
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adı ile. De ki: Yaratılmışların şerrinden, karanlık çöktüğü zaman gecenin şerrinden, düğümlere üfleyenlerin şerrinden ve haset edenin, içindeki hasedini dışarıya vurduğu vakit, şerrinden; şafak aydınlığının Rabbine (Allah'a) sığınırım.
Felak Suresi Faziletleri
- Allah Felak suresini sürekli okuyan kişiye kolay yoldan rızık verir.
- 5 vakit namazdan sonra 3 kere okunan Felak suresi tüm belalardan korur.
- Felak suresi insanın başına gelebilecek her tür kötülükten korunabilmesi için okunan surelerdir.
- Felak suresini okumaya devam etmek, hasetçilerin hadesini engeller.
- İnsanların hasedinden, her türlü şer ve kötülüklerden muhafaza eder.
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