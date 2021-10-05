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TIMETURK / GENEL / Fehmi Rasim Çelik kimdir? Fehmi Rasim Çelik nereli kaç yaşında?

Fehmi Rasim Çelik kimdir? Fehmi Rasim Çelik nereli kaç yaşında?

Fehmi Rasim Çelik kimdir? Fehmi Rasim Çelik nereli kaç yaşında? Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre önemli atamalar yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına yeni atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı. Atama kararlarına göre Personel Genel Müdürlüğüne de Fehmi Rasim Çelik atandı.

30 Dakika Önce
2021-10-05 08:41:34
Fehmi Rasim Çelik kimdir? Fehmi Rasim Çelik nereli kaç yaşında?

Fehmi Rasim Çelik kimdir? Fehmi Rasim Çelik nereli kaç yaşında? Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre önemli atamalar yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına yeni atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı. Atama kararlarına göre Personel Genel Müdürlüğüne de Fehmi Rasim Çelik atandı.

Fehmi Rasim Çelik kimdir?

01.07.1958 tarihinde Rize'ye bağlı Güneysu ilçesinde doğmuştur.

İlk ve orta öğrenimini Rize'de tamamlayan Fehmi Rasim Çelik, 1976 yılında İstanbul Pertevniyal Lisesinden mezun olmuştur.

1976-1977 yıllarında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. sınıfta öğrenim gördükten sonra lisans eğitimini 1977-1981 yılları arasında Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ve Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümlerinde tamamlamıştır. Zonguldak Kurucaşile Demirci İlkokulunda mesleğe adım atan Fehmi Rasim Çelik; okul ve kurumlarda öğretmenlik ve yöneticilik yapmasının ardından Rize ili Ceza ve Tevkif Evleri İzleme Kurulu Başkanlığı, Rize İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Manisa İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Millî Eğitim Bakanlığı Müşavirliği görevlerini ifa etmiştir. 28 Nisan 2014 tarihinde başladığı Kocaeli İl Millî Eğitim Müdürlüğü görevinden sonra MEB Personel Genel Müdürlüğüne atandı. Fehmi Rasim Çelik evli ve 4 çocuk babasıdır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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