Fehmi Rasim Çelik kimdir? Fehmi Rasim Çelik nereli kaç yaşında?

Fehmi Rasim Çelik kimdir? Fehmi Rasim Çelik nereli kaç yaşında? Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre önemli atamalar yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına yeni atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı. Atama kararlarına göre Personel Genel Müdürlüğüne de Fehmi Rasim Çelik atandı.