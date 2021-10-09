Fehmi Koru kimdir? Fehmi Koru hangi kanalda? Fehmi Koru nereli, kaç aşında? Son günlerde siyaset gündemine dair yaptığı açıklamalar ve değerlendirmelerle adından söz ettiren Fehmi Koru'nun kim olduğu internette oldukça fazla araştırılmaya başlandı. 1995'ten 2015 yılına kadar Kanal 7'nin sürekli gündem yorumcusu olarak ekranlarda görmeye alışkın olduğumuz Fehmi Koru Londra'da, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile ev arkadaşlığı da yapmıştır. İşte Fehmi Koru'nun hayatı ve özgeçmişi...

Fehmi Koru kimdir? Fehmi Koru hangi kanalda? Fehmi Koru nereli, kaç aşında? Son günlerde siyaset gündemine dair yaptığı açıklamalar ve değerlendirmelerle adından söz ettiren Fehmi Koru'nun kim olduğu internette oldukça fazla araştırılmaya başlandı. 1995'ten 2015 yılına kadar Kanal 7'nin sürekli gündem yorumcusu olarak ekranlarda görmeye alışkın olduğumuz Fehmi Koru Londra'da, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile ev arkadaşlığı da yapmıştır. İşte Fehmi Koru'nun hayatı ve özgeçmişi...

Uzun yıllar televizyon kanallarında gündeme dair yorumlar yapan Fehmi Koru son zamanlarda gazeteciliği daha geri planda sürdürüyor. Fehmi Koru'nun yazıları ve gündem değerlendirmeleri kendi kişisel web sitesi üzerinden yayınlanmaya devam ediyor. Bir çok gazete ve kanalda çalışan Fehmi Koru son günlerde yaptığı değerlendirmelerle konuşulmaya başlandı. Peki Fehmi Koru kimdir? Fehmi Koru nereli, kaç aşında?

Fehmi Koru kimdir?

Fehmi Koru 24 Temmuz 1950 yılında İzmir'de dünyaya geldi.

Fehmi Koru Türk gazeteci ve yazardır.

İzmir Yüksek İslâm Enstitüsü'nden 1973 yılında (bugünkü 9 Eylül Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi) mezun oldu. Daha sonra eğitim için yurt dışına giden Fehmi Koru Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Harvard Üniversitesi'nin Ortadoğu Araştırmaları Merkezi'nde yüksek lisansını tamamladı. Ardından Londra'da 15 ay ve Şam'da 1 yıl dil eğitimi aldı. Fehmi Koru'nun Londra'da dil eğitimi alırken Abdullah Gül ile bir süre ev arkadaşlığı yağtığı da söyleniyor.

Ardından araştırma görevlisi olarak ABD'ye giden Fehmi Koru Massachusetts Institute of Technology' Üniversitesi'nin Uluslararası Araştırmalar Merkezi'nde araştırmacı olarak 1980 ile 1982 yılları arasında görev aldı.

ABD'den Türkiye'ye dönen Fehmi Koru 1985 - 1986 arasında Devlet Planlama Teşkilatı'nda İslam Ülkeleri Ekonomik İşbirliği Başkanlığı'nda danışman olarak çalıştı.

Fehmi Koru bir çok gazetede çeşitli görevler üstlenmiştir.

Gazete çalışamlarının dışında çeşitli televizyon kanallarına yorumcu olarak katılan Fehhi Koru Kanal-7 kanalının düzenli haber yorumcusuydu.

Halen yazılarına kişisel web sayfasında devam etmektedir.

Dr. Nebahat Koru ile evliliğinden beş çocuğu bulunmaktadır.

Kardeşi, Dışişleri Bakanlığı'nda Müsteşar Yardımcısı ve Bakan Yardımcılığı yapan Büyükelçi Naci Koru, son olarak BM'nin Cenevre ofisinde Türkiye'nin Daimi Temsilciliği görevinde bulundu.

Fehmi Koru kitapları

Mekke'de Ne Oldu?

Taha Kıvanç'ın Not Defteri

Terör ve Güneydoğu Sorunu

Yeni Dünya Düzeni

Tabana Kuvvet

11 Eylül: O Kader Sabahı

One Column Ahead

Ben Böyle Gördüm

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.