Geçen aylarda artan yüksek enflasyonun ardından Amerikan Merkez Bankası'nın (FED) Mart ayında faiz arttıracağı söylentileri artmaya başladı. Faiz kararına odaklanmış olan tüm yatırımcılar FED'in faiz artırıp artırmayacağını merak ediyor... FED faiz kararı ne zaman olacak? FED 2022 Mart faiz arttıracak mı ? FED faiz arttırsa ne olur?

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, batılı ülkelerin Rusya'ya yönelik olan yaptırımları ve küresel ekonomik belirsizliklerden sonra şimdi gözler Amerikan Merkez Bankası'nın (FED) faiz kararına çevrildi. Ukrayna savaşıyla birlikte ekonomide belirsizlikler artarken Fed Başkanı Powell'dan Mart ayında faiz artışı olacağı mesajı gelmişti...

FED MART TOPLANTISI NE ZAMAN 2022?

Amerikan Merkez Bankası (FED) kurulu, 15-16 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirilecek. Ancak nihai karar 16 Mart saat 21.00'da açıklanacak.

FED NE KADAR FAİZ ARTTIRACAK?

FED Başkanı Powell, Mart ayında faiz artırımının uygun olduğunu ancak Ukrayna-Rusya krizinin ekonomik görünüm için belirsizlik oluşturduğunu söyledi. ABD'de tüketici enflasyonu, ocakta yüzde 7,5 ile 40 yılın zirvesine çıkmıştı. Fed'in federal fonlama faizi ise yüzde 0-0,25 aralığında bulunuyor. JP Morgan Başekonomisti Bruce Kasman liderliğinde bir araştırma notu kaleme alan ekonomistler, “Şimdi Fed'in önümüzdeki dokuz toplantının her birinde politika faizini 25 baz puan artırmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.FED

FEDFAİZ ARTIRIRSA NE OLUR?

FED'in politika faizi arttırımının, gelişmekte olan ülkelerin piyasalarında ağır tahribat bırakması bekleniyor. Doların olası artacak olan faiz oranından kaynaklı ana vatanına geri dönmesi, rezerv para birimi olarak kullanılan doların değerini arttıracak. Bu durum ise büyüme hızında düşüşe sebebiyet verecek. Bu nedenle Fed kararları piyasalar tarafından endişe ile takip ediliyor. .