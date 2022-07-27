FED faiz kararı açıklandı mı? 2022 FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Dolar küresel piyasalardaki konumunu etkilediği için FED'in faiz kararı her ay merak konusu oluyor. FED, ABD'de enflasyonun beklentileri aşmasının ardından faiz oranlarını artırdı. FED'in kararının ardından piyasaların yansımasına ilişkin gelişmeler merak konusu. Gözler Fed'in faiz kararına çevrildi. Peki, FED faiz kararı açıklandı mı? FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte Temmuz 2022 FED toplantı tarihi…

Temmuz ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklamasından birkaç gün önce yatırımcılar ve ekonomik piyasalar FED faiz kararını gündeme getirdi. Ekonomi dünyasının ilgi odağı olan ve milyonlarca vatandaşımızı yakından ilgilendiren FED'in faiz kararı için tüm gözler kritik toplantıda. FED'in faiz kararında son dakika gelişmeleri dünyanın gündeminde. Haziran ayında Fed faiz oranlarını 0,75 artırmıştı. FED'in Temmuz ayı faiz kararı merak konusu. Peki 2022'de Fed toplantısı ne zaman? Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Dünyanın gündeminde olan FED'in faiz kararının 27 Temmuz 2022 Çarşamba (Bu gün) saat 21:00'de açıklanması bekleniyor. FED, Haziran ayında faiz oranlarını 0,75 baz puan artırarak yüzde 1,75'e yükseltti. Böylece son 28 yılın en yüksek faiz artışı gerçekleşti. .