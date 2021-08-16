Fazıl Say’dan Ali Koç yorumu: Komünist Partisi gibi…
Ünlü piyanist Fazıl Say, sosyal medya hesabından Fenerbahçe’nin galibiyetiyle ilgili ilginç bir yorumda bulundu. Say, “Beğeniyorum Ali Koç’un yarattığı takımı ..Komünist Partisi gibi.. Ernesto var Nazım var Ozan var. Tek sorun; hala iyi oynamıyorlar. Teknik direktör olarak Stalin gibi biri lazım demek” açıklamasını yaptı.
2021-08-16 13:46:49
Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor, sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Sarı-lacivertli ekip, 46'ncı dakikada Mesut'un attığı golle 3 puanın sahibi oldu.
Fenerbahçeli olmasıyla bilinen ünlü piyanist Fazıl Say, sosyal medya hesabından Fenerbahçe'nin galibiyetiyle ilgili ilginç bir yorumda bulundu.
Fazıl Say, “Beğeniyorum Ali Koç'un yarattığı takımı ..Komünist Partisi gibi.. Ernesto var Nazım var Ozan var. Tek sorun; hala iyi oynamıyorlar. Teknik direktör olarak Stalin gibi biri lazım demek” açıklamasını yaptı.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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