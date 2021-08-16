DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

''Taliban, Afgan bürokrat ve askerlere rüşvet verdi''
Erdoğan: Türk ekonomisi atılım ve şahlanış dönemine girdi
Taliban'ın lider kadrosu kimlerden oluşuyor?
Ankara 2. Organize Sanayi Bölgesi iş başvurusu nasıl yapılır? Ankara OSB iş başvurusu
Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 71'e yükseldi
Pakistan lideri Han: Afganistan'da köleliğin zincirleri kırıldı
Taliban ne demek? Taliban terör örgütü mü? Taliban'ın amacı ne?
Türk Telekom’la emlakta dijital dönüşüm
AB dışişleri bakanları olağanüstü toplanıyor: Gündem Afganistan
Yapı Kredi'den global düzeyde emisyon azaltma taahhüdü
Kabil Havalimanı’nda can pazarı
Türk Telekom toplu iş görüşmelerinde imzalar atıldı
İTO Başkanı Avdagiç: 'İDTM'de yeni dönem başlıyor, 15 yıllık sorun çözülüyor'
Ziraat Katılım’dan Türk ekonomisine 67 milyar TL’lik kaynak
Öğrencileri 'Aydın'lık geleceğe hazırlıyor

TIMETURK / GENEL / Fazıl Say’dan Ali Koç yorumu: Komünist Partisi gibi…

Fazıl Say’dan Ali Koç yorumu: Komünist Partisi gibi…

Ünlü piyanist Fazıl Say, sosyal medya hesabından Fenerbahçe’nin galibiyetiyle ilgili ilginç bir yorumda bulundu. Say, “Beğeniyorum Ali Koç’un yarattığı takımı ..Komünist Partisi gibi.. Ernesto var Nazım var Ozan var. Tek sorun; hala iyi oynamıyorlar. Teknik direktör olarak Stalin gibi biri lazım demek” açıklamasını yaptı.

2 Saat Önce
2021-08-16 13:46:49
Fazıl Say’dan Ali Koç yorumu: Komünist Partisi gibi…

Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor, sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Sarı-lacivertli ekip, 46'ncı dakikada Mesut'un attığı golle 3 puanın sahibi oldu.

Fenerbahçeli olmasıyla bilinen ünlü piyanist Fazıl Say, sosyal medya hesabından Fenerbahçe'nin galibiyetiyle ilgili ilginç bir yorumda bulundu.

Fazıl Say, “Beğeniyorum Ali Koç'un yarattığı takımı ..Komünist Partisi gibi.. Ernesto var Nazım var Ozan var. Tek sorun; hala iyi oynamıyorlar. Teknik direktör olarak Stalin gibi biri lazım demek” açıklamasını yaptı.

fazil-1

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş