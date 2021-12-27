Faydaları saymakla bitmeyen Osmanlı şurubu nasıl hazırlanır?

Osmanlı döneminden günümüze birbirinden şifalı ve doğal reçeteler gelmiştir. Osmanlı şurubu da bunlardan birisidir. Peki bu şurubun vücudumuza ne gibi bir faydası var? Osmanlı şurubu nasıl hazırlanır? Sizler için bu sorunun cevabını araştırdık...

Osmanlı döneminden günümüze Osmanlı şurubu tarifi gelmiştir. Bu tarif bugün hala hazırlanmakta ve sevilerek tüketilmektedir.

Osmanlı şurubunun vücudumuza ne gibi bir faydası var?

Osmanlı şurubu bağışıklık sistemimizi güçlendirerek hastalıklardan vücudumuzun korunmasına yardımcı olur. Bu sayede grip, nezle, soğuk algınlığı gibi kış hastalıklarına yakalanma riski azalır. Hastalık halinde hızlı bir iyileşme süreci sağlar.

Kesilmek bilmeyen öksürüğe ve balgama karşı olumlu etkileri vardır. Öksürüğü keser, balgam söktürür. Hazımsızlık gibi mide problemlerine çare olur. Vücutta oluşan kas ağrılarına ve romatizmal ağrılara iyi gelmektedir. Strese iyi gelir bu sayede strese bağlı olarak oluşan baş ağrılarının, uykusuzluk problemlerini ortadan kaldırır.

Susuzluğa iyi gelir. Bu yüzden Osmanlı'dan beri Ramazan ayında da bol bol içilmesi tavsiye edilir.

Osmanlı şurubu nasıl hazırlanır?

Osmanlı şurubu için bir buçuk litre su, iki tane kakule, iki tane demirhindi meyvesi, iki tatlı kaşığı hibiskus, bir tatlı kaşığı kurutulmuş dut, bir tatlı kaşığı kurutulmuş siyah üzüm, iki tane kurutulmuş incir, iki tane kurutulmuş kayısı, yarım tatlı kaşığı toz zencefil, yarım tatlı kaşığı toz tarçın, on tane karanfil, bir su bardağı toz şeker veya bala ihtiyacınız olacak.

Toz şeker kullanmayı tercih ediyorsanız bir buçuk litre suyu kaynatın. Su kaynarken incir ve kayısıları ince bir şekilde dilimleyin. Daha sonra kaynayan suyun içerisine tüm malzemeleri ilave edip karıştırın. Bu şekilde en az on dakika ara ara karıştırarak kaynatın. Kaynama bitince karışımı ocaktan alın ve dinlendirin. Temiz bir tülbentle süzerek içerisindeki tanelerden arındırdığınız şurubu ılık veya soğuk olarak tüketin.

Bal kullanmayı tercih ediyorsanız bir buçuk litre suyu kaynatın, suyun kaynamasını beklerken kurutulmuş incir ve kayısıları ince bir şekilde dilimleyin. Bal hariç diğer tüm malzemeleri suya ilave edip on dakika daha kaynatıp süzün. Karışımı oda sıcaklığında soğutun. Karışımı bir tülbentle süzün ve içerisindeki tanelerden ayırdıktan sonra soğutun. Bardaklara servis ettiğiniz karışımın içerisine balı güzel bir şekilde karıştırın ve bu şekilde ılık veya soğuk olarak için.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.