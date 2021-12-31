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Fatoş Birinç kimdir? Fatoş Birinç'e neden soruşturma başlatıldı?

Fatoş Birinç kimdir? Fatoş Birinç'e neden soruşturma başlatıldı? Sosyal medya hesabı üzerinden skandal ifadeler kullanan Fatoş Birinç hakkında resen soruşturma başlatıldı. Eski CHP Bursa İl Kadın Kolları Başkanı olan Fatoş Birinç'in kim olduğu bu gelişmeden sonra sıkça merak edilip araştırılmaya başlandı. İşte sosyal medyadan skandal ifadeler kullanan Fatoş Birinç hakkında detaylar...

26 Dakika Önce
2021-12-31 15:10:14
Fatoş Birinç kimdir? Fatoş Birinç'e neden soruşturma başlatıldı?

Fatoş Birinç kimdir? Fatoş Birinç'e neden soruşturma başlatıldı? Sosyal medya hesabı üzerinden skandal ifadeler kullanan Fatoş Birinç hakkında resen soruşturma başlatıldı. Eski CHP Bursa İl Kadın Kolları Başkanı olan Fatoş Birinç'in kim olduğu bu gelişmeden sonra sıkça merak edilip araştırılmaya başlandı. İşte sosyal medyadan skandal ifadeler kullanan Fatoş Birinç hakkında detaylar...

CHP'li Fatoş Birinç sosyal medya hesabı üzerinden skandal ifadeler kullandı. Mukaddes değerlere hakaret eden Fatoş Birinç'in paylaşımı her kesimden tepkilere neden oldu. Paylaşım sonrasında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı da harekete geçerek Fatoş Birinç hakkında resen soruşturma başlattı.

Fatoş Birinç kimdir?

Fatoş Birinç sosyal medya hesabından "pes artık" dedirten bir açıklamada bulundu. Dini değerleri hiçe sayan bu açıklama sonrası Fatoş Birinç hakkında soruşturma başlatışdı.

Fatoş Birinç eski CHP Bursa Kadın Kolları Başkanıydı.

Birinç şu ifadeleri kullandı: "Bu Allah nasıl Allah ki Türkiye'nin içine etmeyi and etmiş, elçi olarak da AKP görevlendirilmiş"

Fatoş Birinç (1)

Fatoş Birinç (2)

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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