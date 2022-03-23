Fatma Yavuz kimdir? Fatma Yavuz İBB'den kovuldu mu? Yapmış olduğu açıklamalarla bir süredir basının radarında yer alan İBB İnanç Masası çalışanı Fatma Yavuz'un kim olduğu merak edilip araştırılıyor. Fatma Yavuz geçtiğimiz günlerde bir nikah töreninde isteyen davetlilere alkol ikramı yapmıştı. Bu olayın ardından Fatma Yavuz ismi oldukça tartışılmaya başlanmıştı. İBB'nin Fatma Yavuz'un işine son verdiği öğrenildi. İşten çıkarılan Yavuz sosyal medyadan bir açıklama yaparak 'Bu bir infazdır' dedi.

Fatma Yavuz kimdir? Fatma Yavuz İBB'den kovuldu mu? Yapmış olduğu açıklamalarla bir süredir basının radarında yer alan İBB İnanç Masası çalışanı Fatma Yavuz'un kim olduğu merak edilip araştırılıyor. Fatma Yavuz geçtiğimiz günlerde bir nikah töreninde isteyen davetlilere alkol ikramı yapmıştı. Bu olayın ardından Fatma Yavuz ismi oldukça tartışılmaya başlanmıştı. İBB'nin Fatma Yavuz'un işine son verdiği öğrenildi. İşten çıkarılan Yavuz sosyal medyadan bir açıklama yaparak "Bu bir infazdır" dedi.

Fatma Yavuz İBB'den kovuldu mu?

İBB İnanç masası çalışanı Fatma Yavuz bir nikah töreninde yapmış olduğu açıklamalar nedeniyle pek çok kişi tarafından eleştirilmişti. Yaşanan son gelişmelerin ardından Fatma Yavuz'un İBB'den kovulduğu öğrenildi. İşten çıkarıldığını öğrenen Fatma Yavuz durum karşısında şok olduğunu ifade etti. Sosyal medyadan da açıklama yapan Yavuz "İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın sonucunda işten çıkarıldım. Sn. Başkanım Ekrem İmamoğlu size ulaşmama engel oldular. Lütfen benimle irtibata geçiniz. Bu bir infazdır!' dedi. ifadelerini kullandı.

Fatma Yavuz kimdir?



Fatma Yavuz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde İnanç Masası biriminde görev yapıyordu. Fatma Yavuz geçtiğimiz günlerde nikahta alkol sevisi yapılması ile gündeme gelmişti.

1979 yılında İstanbul Üsküdar'da dünyaya gelen Fatma Yavuz 14 yıl boyunca Kur'an Kursu hocalığı yaptı. Diyanet'te de görev yapan Fatma Yavuz buradaki görevinden İslam dinine aykırı söylemleri ve ifadeleri nedeniyle, 'din görevlisiyle bağdaşmayan davranışlar sergilediği" gerekçesiyle 2019 yılında 657 no'lu Kanunun 98/b maddesi hükmünce Diyanet'ten ihraç edildi.

Fatma Yavuz ardından İBB'de göreve başladı. İBB İnanç Masasında göreve başlayan Fatma Yavuz yapmış olduğu açıklamalardan sonra bu görevinden de kovuldu.

Yavuz İBB'den kovulmasının ardndan mobinge uğradını öne sürdü.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Yavuz, 'Misafirlerimizden arzu edenlere alkol servisi yaptık. Çünkü yaşam tarzına saygı lafla değil eylemle gösterilmesi gereken bir şeydir' demişti. .