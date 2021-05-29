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Fatma Öz kimdir? Fatma Öz'ün vahşice öldürüldüğü ortaya çıktı

Fatma Öz kimdir? Türkiye'de bir kadın daha vahşice katledildi. Erkek arkadaşı tarafından silahla vurulduktan sonra taşlık bir alana gömülen Fatma Öz'in cesedi bulundu. Fatma Öz'ü erkek arkadaşı Bahri M.'nin öldürdüğü ortaya çıktı. Vahşice katledilen Fatma Öz ülke gündemine oturdu.

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29.05.2021 11:05:12
Fatma Öz kimdir? Fatma Öz'ün vahşice öldürüldüğü ortaya çıktı

Fatma Öz erkek arkadaşı tarafından vahşice katledildi. Ailesi Fatma Öz'ün bulunması için televizyon kalanllarına bile çıkmıştı. Son yaşanan gelişmelere göre Fatma Öz'ün öldürüldükten sonra taşlık bir alana gömüldüğü ortaya çıktı. Fatma Öz'ü   Fatma Öz'ü, erkek arkadaşı Bahri M.'nin tabancayla vurarak öldürdüğü belirlendi. Bahri M.sorgusunda suçunu itiraf etti. 

Fatma Öz kimdir?

Fatma Öz Sivas'ın Gürün ilçesinde yaşıyordu. Fatma Öz eşinden boşandıktan sonra bir anda ortadan kaybolmuştu. Malatya'nın Darende ilçesinde yaşayan ailesinin kayıp başvurusu üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. İlçede fırın işleten Bahri M. ile ilişkisi olduğu öne sürülen Fatma Öz'ün son görüldüğü yerler incelendi, telefon numarasından teknik takip yapıldı. Yapılan çalışamlar sonucunda Fatma Öz'ün vahşice öldürüldüğü ortaya çıktı. Fatma Öz'ün üzeri taşlarla kapatılmış cesedini buldu. 

Katili intihara kalkıştı

Bahri M., 25 Mayıs'ta İlçe Devlet Hastanesi önünde silahla intihara kalkıştı. İlk müdahalesi yapılan Bahri M., Sivas'taki bir hastaneye sevk edilerek tedaviye alındı. Ardından da suçunu itiraf etti.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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