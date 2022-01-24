Fatma Girik kimdir? Fatma Girik öldü mü? Fatma Girik neden öldü?

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik 79 yaşında yaşamını yitirdi. '4 yapraklı yonca'lardan biri olan Girik'in 24 Ocak Pazartesi yani bugün vefatının ardından sevenleri yasa boğuldu.

Acı haberi Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin duyurdu.

Keskin , aynı zamanda Eski Şişli Belediye Başkanı olan Girik içinşu ifadeleri kullandı:

"Yeşilçam'ın ve Şişlimizin büyük değeri, ilçe başkanlığı yaptığım dönemde birlikte çalışmaktan onur duyduğum eski Şişli Belediye Başkanımız sevgili Fatma Girik'i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim."

Fatma Girik, 12 Aralık 1942 tarihinde İstanbul'da dünyaya gözlerini açtı. Cağaloğlu Kız Lisesi'ni tamamladı. 1957 yılında ilk baş rolü olan, yönetmenliğini ve senaristliğini Seyfi Havaeri'nin yaptığı Leke'ydi. Leke'yi oyuncu olarak adından bahsettirmeyi başaramadığı birkaç iddiasız yapım daha izledi. Fatma Girik'in performansıyla dikkatlerden kaçmayacağı film, Memduh Ün'ün yönetmenliğindeki 1960 yapımı Ölüm Peşimizde'ydi. Memduh Ün'le tanışıklığı Girik'in hayatındaki dönüm noktalarından biri oldu.

180'den fazla filmde rol aldı. İleriki yıllarında siyasete de atılan Fatma Girik, Sosyaldemokrat Halkçı Parti'den 1989-1994 seneleri arasında Şişli Belediye Başkanlığı yaptı. Siyaset ve oyunculuğun dışında kısa bir dönem televizyon ekranlarında Söz Fato'da adlı bir programın sunuculuğunu da yapmıştır.

Fatma Girik, geçtiğimiz temmuz ayında tansiyona bağlı rahatsızlığı nedeniyle ambulansla Bodrum'daki özel bir hastaneye kaldırılmış, burada yaklaşık bir hafta tedavi süreci geçirmişti.

Bodrum'un Torba Mahallesi'ndeki evinde uzun süredir yaşamını sürdüren ancak geçtiğimiz yıl haziran ayında yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle İstanbul'daki bir hastaneye götürülen Fatma Girik uzun süredir İstanbul'da hastanede tedavi görüyordu.

79 yaşındaki usta oyuncu 24 Ocak Pazartesi yani bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Fatma Girik için yarın 10.00'da Şişli Belediyesi'nde belediye çalışanlarının katılacağı anma töreni düzenlenecek. Girik için ikinci tören ise saat 11.00'de Cemal Reşit Rey'de yapılacak. Fatma Girik'in cenazesi, Teşvikiye Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere Bodrum'a gönderilecek. .