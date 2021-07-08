Fatin Rüştü Karakaş kimdir? TMSF Başkanı Fatin Rüştü Karakaş nereli? Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanlığına atanan isim belli oldu. Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre TMSF Başkanı olarak Fatin Rüştü Karakaş atandı. Atamanın ardından Fatin Rüştü Karakaş'ın kim olduğu araştırılmaya başlandı. İşte Fatin Rüştü Karakaş'ın hayatı ve biyografisi...

Fatin Rüştü Karakaş kimdir? TMSF Başkanı Fatin Rüştü Karakaş nereli? Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanlığına atanan isim belli oldu. Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre TMSF Başkanı olarak Fatin Rüştü Karakaş atandı. Atamanın ardından Fatin Rüştü Karakaş'ın kim olduğu araştırılmaya başlandı. İşte Fatin Rüştü Karakaş'ın hayatı ve biyografisi...

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanılığına Fatin Rüştü Karakaş atandı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Ayrıca Yusuf Öksüzömer de TMSF üyeliğine atandı. Atama kararlarından sonra Fatin Rüştü Karakaş internette araştırılmaya başlandı. Peki Fatin Rüştü Karakaş kimdir? Fatin Rüştü Karakaş nereli ve kaç yaşında? İşte Fatin Rüştü Karakaş'ın hayatı ve biyografisi...

Fatin Rüştü Karakaş kimdir?

Fatin Rüştü Karakaş 1968 Rize doğumludur. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü mezunu olan Fatin Rüştü Karakaş İstanbul Üniversitesi'nden Para ve Banka yüksek lisans derecesi almıltır.

Fatin Rüştü Karakaş, 1992 senesinde Teftiş Kurulu'nda Şekerbank'ta 2013 yılına kadar çeşitli görevler üstlendi.

Fatin Rüştü Karakaş, 2013 yılı Ocak ayından Kasım ayına kadar Şekerbank T.A.Ş. Personeli Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı'nda Genel Sekreter olarak görev yaptı ve Kasım 2013'te Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.

Bir süre Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunda (BDDK) Kurul Üyeliği yapan Fatin Rüştü Karakaş, 2019'da TMSF Kurul Üyeliğine atandı.

Fatin Rüştü Karakaş 8 Temmuz 2021'de Resmi Gazete'de yayımlanan atama karaları ile TMSF Başkanı olarak atandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.