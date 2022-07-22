Fatima Gülham Abushanab kimdir? Kılıçdaroğlu Fatima Gülham Kavakcı Abushanab hakkında ne dedi? Fatima Gülham Abushanab nereli, kaç yaşında? CHP Genel Başkanı Kemal Kıllıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çevirmenliğini yapan Fatima Gülhan Kavakcı Abushanab hakkında söylediği sözler siyaset gündeminde oldukça fazla yer edindi. AK Partili isimlerden CHP'nin sözlerine tepki gelirken konuya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Fatima Gülham Abushanab kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle CHP lideri Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu. Fatima Gülham Kavakcı Abushanab'ın kim olduğu da yaşanan tartışmalar üzerine internette araştırılmaya başlandı.

Fatima Gülham Abushanab kimdir? Kılıçdaroğlu Fatima Gülham Kavakcı Abushanab hakkında ne dedi? Fatima Gülham Abushanab nereli, kaç yaşında? CHP Genel Başkanı Kemal Kıllıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çevirmenliğini yapan Fatima Gülhan Kavakcı Abushanab hakkında söylediği sözler siyaset gündeminde oldukça fazla yer edindi. AK Partili isimlerden CHP'nin sözlerine tepki gelirken konuya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Fatima Gülham Abushanab kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle CHP lideri Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu. Fatima Gülham Kavakcı Abushanab'ın kim olduğu da yaşanan tartışmalar üzerine internette araştırılmaya başlandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Fatma Gülham Abushanab ile ilgili söylediği sözler tartışılmaya devam ediliyor. AK Partili siyasetçiler ve kadın hakları savunucularının Kılıçdaroğlu'na tepkisi sürerken olaya dair yen bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi temaslarında çevirmen olarak görev yapan Fatima Gülhan Kavakcı Abushanab, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Kılıçdaroğlu Fatima Gülham Kavakcı Abushanab hakkında ne dedi?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Erdoğan'ı dış politikada eleştirirken Erdoğan'ın çevirmeni Fatima Gülham Kavakcı Abushanab hakkında söylediği sözler nedeniyle AK Parti cephesinden büyük tepki görmüştü. Kılıçdaroğlu "Erdoğan ne zaman diplomatik görüşmelerde çevirmen olarak yanına o hanım kızımızı aldıysa, ya milyonlarca kaçak sığınmacı ülkemize girdi ya da bedeli milletimize çok yüksek olan sözleşmelere imza attırdılar. Hep söyledim yine söyleyeceğim, Batı Erdoğan hakkında çok şey biliyor" demişti.

Fatima Gülham Abushanab kimdir?

Abushanab'ın Cumhurbaşkanlığı'nda uluslararası ilişkiler uzmanı olarak görev yaptığı ifade edildi.

Fatima Gülham Abushanab Merve Kavakçı ile Ali Ahmad Abushanab'ın kızıdır.

Fatima Gülham Abushanab parlak bir eğitime sahip olmasıyla da dikkat çekiyor.

Fatima Gülham Abushanab lisans eğitimini Uluslararası İlişkiler alanında George Mason Üniversitesinde tamamladı. Ardından Georgetown Üniversitesinde Liberal Studies programında Müslüman-Hristiyan İlişkileri bölümünde yüksek lisansını tamamladı.

Fatima Gülham Abushanab ABD'nin Washington D.C. kentinde sürdürdüğü eğitimin yanı sıra farklı yerlerde araştırma asistanlığı görevi de yapmıştır. Bunlardan bazıları Becketfund Organization for Religious Liberty, Woodrow Wilson International Center for Scholars ve United States Congress. .