Fatima Gülham Abushanab kimdir? Fatima Abushanab hayatı ve biyografisi

Fatima Gülham Abushanab kimdir? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO zirvesinde yaptığı görüşmeler sırasında yanında yanında olan kişinin Fatima Gülham Abushanab olduğu öğrenildi. Fatima Gülham Abushanab'ın kim olduğu vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. Fatima Gülham Abushanab, Merve Kavakçı ile Ali Ahmad Abushanab'ın kızıdır. İşte Fatima Gülham Abushanab hayatı ve biyografisi...

Fatima Gülham Abushanab kimdir? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO zirvesinde yaptığı görüşmeler sırasında yanında yanında olan kişinin Fatima Gülham Abushanab olduğu öğrenildi. Fatima Gülham Abushanab'ın kim olduğu vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. Fatima Gülham Abushanab, Merve Kavakçı ile Ali Ahmad Abushanab'ın kızıdır. İşte Fatima Gülham Abushanab hayatı ve biyografisi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO zirveisnde liderlerle yaptığı görüşmelerde Erdoğan'ın yanında olan kişinin kim olduğu merak ediliyordu. Görüşmeler sırasında Erdoğan'a eşlik eden kişinin Fatima Gülham Abushanab olduğu öğrenildi. Peki Fatima Gülham Abushanab kimdir? Fatima Gülham Abushanab görevi nedir?

Fatima Gülham Abushanab kimdir?

Fatima Gülham Abushanab Merve Kavakçı ile Ali Ahmad Abushanab'ın kızıdır. Fatima Gülham Abushanab parlak bir eğitime sahip. Fatima Gülham Abushanab lisans eğitimini Uluslararası İlişkiler alanında George Mason Üniversitesinde tamamladı. Ardından Georgetown Üniversitesinde Liberal Studies programında Müslüman-Hristiyan İlişkileri bölümünde yüksek lisansını tamamladı.

Fatima Gülham Abushanab ABD'nin Washington D.C. kentinde sürdürdüğü eğitimin yanı sıra farklı yerlerde araştırma asistanlığı görevi de yapmıştır. Bunlardan bazıları Becketfund Organization for Religious Liberty, Woodrow Wilson International Center for Scholars ve United States Congress.

Abushanab'ın Cumhurbaşkanlığı'nda uluslararası ilişkiler uzmanı olarak görev yaptığı ifade edildi.

Merve Kavakcı kimdir?

Merve Safa Kavakcı 19 Ağustos 1968 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Merve Kavakcı Fazilet Partisi'nden 18 Nisan 1999 seçimlerinde İstanbul milletvekili olarak seçildi. 2 Mayıs 1999'da TBMM'de ant içme törenine yasak olduğu hâlde başörtülü gelince meclisten çıkartıldı.

Bakanlar kurulu kararıyla ABD vatandaşı olduğunu bildirmediği için vatandaşlıktan çıkartıldı.

1999 yılında ABD'ye yerleşti.

Washington'da George Washington Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yaptı.

Üsküdar Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi olarak görev yaptı, aynı üniversitenin Postkolonyal Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (PAMER) Müdürlüğünü de yürütttü.

3 Temmuz 2017 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre, Kavakcı'nın Türk vatandaşlığının kaybettirilmesine dair 13 Mayıs 1999 tarihli Bakanlar Kurulu kararı, İçişleri Bakanlığının 12 Mayıs 2017 tarihli yazısı üzerine, 26 Mayıs'ta Bakanlar Kurulunca yürürlükten kaldırıldı.

Dışişleri Bakanlığı'nın yaz dönemi kararnamesiyle Kuala Lumpur Büyükelçiliğine atandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.