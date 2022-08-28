Fatiha nasıl okunur yazılışı? Fatiha suresinin Türkçesi ve anlamı | Ruhuna Fatiha ne demek?
Fatiha nasıl okunur yazılışı? Fatiha suresinin Türkçesi ve anlamı gündeme geldi. Araştırmalar ışığında birçok kişi de 'Ruhuna Fatiha ne demek?' sorusuna yanıt aradı. İşte Fatiha suresinin Türkçe, Arapça yazımı ve Fatiha suresi anlamı!
2022-08-28 11:32:58
Fatiha suresinin Türkçesi ve anlamı gündeme geldi. Araştırmalar ışığında birçok kişi de 'Ruhuna Fatiha ne demek?' sorusuna yanıt aradı. İşte Fatiha suresinin Türkçe, Arapça yazımı ve Fatiha suresi anlamı!
Fatiha nasıl okunur yazılışı?
Bismillahirrahmanirrahim
Elhamdulillâhi rabbil'alemin
Errahmânir'rahim
Mâliki yevmiddin
İyyâke na'budu Ve iyyâke neste'în
İhdinessirâtal mustakîm
Sirâtallezine en'amte aleyhim
Ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn
Fatiha Suresi Anlamı
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
Hamd, Alemlerin Rabbi
Rahman, Rahim
Hesap ve ceza gününün maliki Allah'a mahsustur.
Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.
Bizi doğru yola,
Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet, gazaba uğrayanlarınkine ve sapkınlarınkine değil.
Fatiha Suresi Arapça
Ruhuna Fatiha ne demek?
"Ruhuna El-Fatiha” diyerek, ölen kişinin ardından Fatiha suresinin okunması amaçlanır. "El-fatiha" dendiğini duyduğunuzda, yukarıda da yer alan, Fatiha suresini okumalısınız.
İslami inanışa göre; ölen kişiler kendilerine gönderilen manevi hediyelerden haberdar olur, ruhu ferahlık duyar. .
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