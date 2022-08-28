Fatiha nasıl okunur yazılışı? Fatiha suresinin Türkçesi ve anlamı | Ruhuna Fatiha ne demek?

Fatiha nasıl okunur yazılışı? Fatiha suresinin Türkçesi ve anlamı gündeme geldi. Araştırmalar ışığında birçok kişi de 'Ruhuna Fatiha ne demek?' sorusuna yanıt aradı. İşte Fatiha suresinin Türkçe, Arapça yazımı ve Fatiha suresi anlamı!