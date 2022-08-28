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Fatiha nasıl okunur yazılışı? Fatiha suresinin Türkçesi ve anlamı | Ruhuna Fatiha ne demek?

Fatiha nasıl okunur yazılışı? Fatiha suresinin Türkçesi ve anlamı gündeme geldi. Araştırmalar ışığında birçok kişi de 'Ruhuna Fatiha ne demek?' sorusuna yanıt aradı. İşte Fatiha suresinin Türkçe, Arapça yazımı ve Fatiha suresi anlamı!

17 Saat Önce
2022-08-28 11:32:58
Fatiha nasıl okunur yazılışı? Fatiha suresinin Türkçesi ve anlamı | Ruhuna Fatiha ne demek?

Fatiha suresinin Türkçesi ve anlamı gündeme geldi. Araştırmalar ışığında birçok kişi de 'Ruhuna Fatiha ne demek?' sorusuna yanıt aradı. İşte Fatiha suresinin Türkçe, Arapça yazımı ve Fatiha suresi anlamı!

Fatiha nasıl okunur yazılışı?

Bismillahirrahmanirrahim

Elhamdulillâhi rabbil'alemin

Errahmânir'rahim

Mâliki yevmiddin

İyyâke na'budu Ve iyyâke neste'în

İhdinessirâtal mustakîm

Sirâtallezine en'amte aleyhim

Ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn

Fatiha Suresi Anlamı

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

Hamd, Alemlerin Rabbi

Rahman, Rahim

Hesap ve ceza gününün maliki Allah'a mahsustur.

Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.

Bizi doğru yola,

Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet, gazaba uğrayanlarınkine ve sapkınlarınkine değil.

Fatiha Suresi Arapça

fatiha arapça

Ruhuna Fatiha ne demek?

"Ruhuna El-Fatiha” diyerek, ölen kişinin ardından Fatiha suresinin okunması amaçlanır. "El-fatiha" dendiğini duyduğunuzda, yukarıda da yer alan, Fatiha suresini okumalısınız.

İslami inanışa göre; ölen kişiler kendilerine gönderilen manevi hediyelerden haberdar olur, ruhu ferahlık duyar. .

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