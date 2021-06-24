Fatih Tezcan kimdir? Suç örgütü lideri Sedat Peker'in paylaşımlarında adı geçen Fatih Tezcan'ın kim oldu merak edilmeye başlandı. Gündeme dair yorumları ile de dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Fatih Tezcan'ın mesleği de merak ediliyor. Peki Fatih Tezcan'ın mesleği nedir? Fatih Tezcan Sedat Peker ile ilgili ne demişti? İşte Fatih Tezcan'ın hayatı ve biyografisi...

Fatih Tezcan kimdir? Suç örgütü lideri Sedat Peker'in paylaşımlarında adı geçen Fatih Tezcan'ın kim oldu merak edilmeye başlandı. Gündeme dair yorumları ile de dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Fatih Tezcan'ın mesleği de merak ediliyor. Peki Fatih Tezcan'ın mesleği nedir? Fatih Tezcan Sedat Peker ile ilgili ne demişti? İşte Fatih Tezcan'ın hayatı ve biyografisi...

Son günlerde adını sıkça duyduğumuz Fatih Tezcan'ın kim olduğu merak edilmeye başlandı. Fatih Tezcan'ın kim oldu internette sıkça araştırılmaya başlandı. Özellikle gündeme dair yorumları ile dikkat çekene Fatih Tezcan son günlerde Sedat Peker'in paylaşımlarında adı geçiyordu. Peki Fatih Tezcan kimdir? Fatih Tezcan mesleği nedir? Fatih Tezcan hayatı ve biyografisi

Suç ödgütü lideri Sedat Peker Fatih Tezcan ile ilgili son paylaşımında şunları yazdı "Şu an Fatih Tezcan'a kızgın olduğum için onunla konuşmuyorum. Ancak adam açıkladı, ben Sedat Peker'le şunun için görüştüm dedi. Yani beni yalanlamadı." Peki Fatih Tezcan Sedat Peker ile ilgili ne demişti? Tezcan Peker'in iddialarına ilişkin şunları söylemişti: “Veyis Ateş, SBK ile görüşmüş de para istemiş. Ya siz deli misiniz? Buzdağının görünen kısmı konuşuluyor. Bildiğim bir şey var rakamlar çok komik. 10 milyon falan ben niye kaçtım sanıyorsunuz?"

Fatih Tezcan kimdir?

Fatih Tezcan 1976 yılında İstanbul'un Bakırköy'de dünyaya geldi. Fatih Tezcan'ın mesleği nedir? Fatih Tezcan Türk gazeteci ve yazardır. Fatih Tezcan, Şükriye Hanım ile Fahri Bey'in oğludur. Dedeleri Osmanlı muhaciridir.

Fatih Tezcan İlk ve ortaokulun ardından 1993 yılında İstanbul'da Behçet Kemal Çağlar Lisesi'ni bitiren Tezcan, askerliğini 1996-1997 yıllarında sırasıyla Isparta, Çanakkale ve Siirt'te yapmıştır.

1999'da, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi bölümünü kazanmış ancak okulun ikinci yılında ailevi ve fikri nedenlerden ötürü bırakmak durumunda kalmıştır.

Askerden sonra yoğun bir okuma sürecine başlayan Tezcan, özellikle Dinler Tarihi, Kur'an ve Hadis Araştırmaları, Yakın Tarih ve Uluslararası İlişkiler konularına büyük ağırlık vermiştir.

İlk araştırma dosyası yayımlandığında 22 yaşında olan Tezcan'ın, "Körfez Savaşı ve Tevrat" ve "Irak'a silah satan ABD şirketleri" konulu Teo-Politik araştırmalarının bir bölümü 1998'de Selâm Gazetesi'nde yer bulmuştur.

1999 yılında Türkiye'nin ilk Online İslamî Platformları'ndan birinde yöneticilik yapmıştır.

2007'de Ortaköy'deki Boğaziçi İlim Erdem Eğitim ve Yardımlaşma Derneği'nin kurucu başkanlığını yapmış ve 500 seneden beri Ortaköy'de ilk İslami çalışmaya sahne olacak bu dernekte çeşitli araştırma ve seminer faaliyetlerinde bulunmuştur.

Yazıları internet siteleri, dergiler ve gazetelerde yayımlanmaya başlamıştır.

Genelde Ortadoğu ve özelde İsrail-Filistin konularında çok sayıda programa konuk olmuş, 2006'da kurduğu Analiz Merkezi.com adlı siteyi, Türkiye'nin ilk İslami Haber-Analiz Sitesi yapmıştır.

2011'de İstanbul'da Hira Çalışma Grubu'nu kurmuştur. Haniflik Dini ve Devrimci İslam konularına yönelmiş, çok sayıda konferans ve seminer vermiştir. Aynı yıl Ümmü Gülsüm Hanım ile evlenen Tazcan'ın bu evliliğinden Hira Sevra ve Duru isimli 2 kız çocuğu dünyaya gelmiştir.

Fatih Tezcan evli mi?

2003'te Güzin Hanım'la evlenmiş ve 2007 yılında boşanmıştır. Tezcan'ın bu evliliğinden, Muhammed Furkan, Mücahid Ahmed isimli 2 erkek ve Nur Filistin isimli 1 kız çocuğu dünyaya gelmiştir. 2007'de boşanmıştır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.