Fatih Tezcan kaç yaşında? Fatih Tezcan kim? Fatih Tezcan ne iş yapıyor? Fatih Tezcan'ın kim olduğu son günlerde vatandaşlar tarafından oldukça fazla araştırılıyor. Fatih Tezcan sosyal medyada da sık sık gündem oluyor. Gazeteci, yazar ve yorumcu Fatih Tezcan gündeme dair yaptığı değerlendirmelerle dikkatleri üzerine çekiyor. İşte Fatih Tezcan kimdir sorusunun yanıtı...

Fatih Tezcan kaç yaşında? Fatih Tezcan kim? Fatih Tezcan ne iş yapıyor? Fatih Tezcan'ın kim olduğu son günlerde vatandaşlar tarafından oldukça fazla araştırılıyor. Fatih Tezcan sosyal medyada da sık sık gündem oluyor. Gazeteci, yazar ve yorumcu Fatih Tezcan gündeme dair yaptığı değerlendirmelerle dikkatleri üzerine çekiyor. İşte Fatih Tezcan kimdir sorusunun yanıtı...

Fatih Tezcan'ın kim olduğus on günlerde internette oldukç fazla araştırılıyor. Gazeteci, yazar ve yorumcu kimliğine sahip olan Fatih Tezcan gündeme dair yorumları ve değerlendirmeleri ile dikkat çekiyor. İşte Fatih Tezcan'ın hayatı ve biyografisi...

Fatih Tezcan kimdir?

Fatih Tezcan 1976 yılında İstanbul Bakırköy'de dünyaya geldi.

2021 yılı itibari ile 45 yaşında olan Fatih Tezcan Türk gazeteci ve yazar ve yorumcudur.

Fatih Tezcan, Şükriye Hanım ile Fahri Bey'in oğludur. Dedeleri Osmanlı muhaciridir.

Fatih Tezcan İlk ve ortaokulun ardından 1993 yılında İstanbul'da Behçet Kemal Çağlar Lisesi'ni bitiren Tezcan, askerliğini 1996-1997 yıllarında sırasıyla Isparta, Çanakkale ve Siirt'te yapmıştır.

1999'da, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi bölümünü kazanmış ancak okulun ikinci yılında ailevi ve fikri nedenlerden ötürü bırakmak durumunda kalmıştır.

Askerden sonra yoğun bir okuma sürecine başlayan Tezcan, özellikle Dinler Tarihi, Kur'an ve Hadis Araştırmaları, Yakın Tarih ve Uluslararası İlişkiler konularına büyük ağırlık vermiştir.

Tezcan'ın, "Körfez Savaşı ve Tevrat" ve "Irak'a silah satan ABD şirketleri" konulu Teo-Politik araştırmalarının bir bölümü 1998'de Selâm Gazetesi'nde yer bulmuştur.

1999 yılında Türkiye'nin ilk Online İslamî Platformları'ndan birinde yöneticilik yapmıştır.

2007'de Ortaköy'deki Boğaziçi İlim Erdem Eğitim ve Yardımlaşma Derneği'nin kurucu başkanlığını yapmış ve 500 seneden beri Ortaköy'de ilk İslami çalışmaya sahne olacak bu dernekte çeşitli araştırma ve seminer faaliyetlerinde bulunmuştur.

Yazıları internet siteleri, dergiler ve gazetelerde yayımlanmaya başlamıştır.

Genelde Ortadoğu ve özelde İsrail-Filistin konularında çok sayıda programa konuk olmuş, 2006'da kurduğu Analiz Merkezi.com adlı siteyi, Türkiye'nin ilk İslami Haber-Analiz Sitesi yapmıştır.

2011'de İstanbul'da Hira Çalışma Grubu'nu kurmuştur. Haniflik Dini ve Devrimci İslam konularına yönelmiş, çok sayıda konferans ve seminer vermiştir. Aynı yıl Ümmü Gülsüm Hanım ile evlenen Tazcan'ın bu evliliğinden Hira Sevra ve Duru isimli 2 kız çocuğu dünyaya gelmiştir.

2003'te Güzin Hanım'la evlenmiş ve 2007 yılında boşanmıştır. Tezcan'ın bu evliliğinden, Muhammed Furkan, Mücahid Ahmed isimli 2 erkek ve Nur Filistin isimli 1 kız çocuğu dünyaya gelmiştir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.