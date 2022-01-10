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TIMETURK / GENEL / Fatih Terim istifa mı etti? Fatih Terim Galatasaray'dan ayrıldı mı?

Fatih Terim istifa mı etti? Fatih Terim Galatasaray'dan ayrıldı mı?

2017-2018 sezonunun ortasından bu yana sarı-kırmızılı takımları yöneten teknik direktör Fatih Terim başkan Burak Elmas ile yaptığı görüşmenin ardından yollarını ayırdı.

1 Saat Önce
2022-01-10 21:31:37
Fatih Terim istifa mı etti? Fatih Terim Galatasaray'dan ayrıldı mı?

Giresunspor'a karşı alınan mağlubiyetin ardından olağanüstü hal ilan edildi. Sarı-kırmızılı takım Başkanı Burak Elmas ve teknik direktör Fatih Terim, Nef Stadı'nda bir araya geldi. Yönetimden bazı isimlerin Fatih Terim'in devam etmesi halinde istifa edeceklerini Burak Elmas'a bildirmesi krizi daha da artırdı. Yaklaşık 15 dakika süren toplantının ardından Galatasaray Kulübü, teknik direktör Fatih Terim ile yolların ayrıldığını resmen duyurdu. Başkan Burak Elmas'ın imzasıyla yayınlanan açıklama şöyle:

"Seçim döneminin hemen ardından, henüz mazbatamızı almadan yaptığım çağrıyla, sözleşmesinin içeriğini dahi sorgulamadan Galatasaraylılık duruşuyla göreve koşan; kulübümüzün geleceği için yönetim olarak inandığımız futbol stratejisinin başarısı adına taşın altına bizimle birlikte elini koyan 7446 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz Sevgili Fatih Terim Hocamızla karşılıklı olarak kararlaştırdığımız üzere, kendisi hali hazırda yürütmekte olduğu Teknik Direktörlük görevine bugün itibarıyla devam etmeyecektir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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