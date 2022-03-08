Fatih Terim'in Burak Elmas açıklaması nedir? Fatih Terim Burak Elmas'ın davetini kabul etti mi?

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas, eski A takımdan sorumlu Fatih Terim'i Camp Nou'da oynanacak Barcelona-Galatasaray maçına davet etti. Peki Fatih Terim Burak Elmas'ın davetine ne dedi?

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas, eski A takımdan sorumlu Fatih Terim'i Camp Nou'da oynanacak Barcelona-Galatasaray maçına davet etti. Fatih Terim'den Elmas'ın davetine yanıt gecikmedi. Peki Fatih Terim Burak Elmas'ın davetine ne dedi? İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Barcelona ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray'da Başkan Burak Elmas, eski teknik direktör Fatih Terim'e bir mektup göndererek Barcelona Camp Nou'ya davet etmişti.

Fatih Terim'den Burak Elmas'ın maç davetine yanıt gecikmedi. Burak Elmas'a gönderdiği mesajda Terim, şu ifadelere yer verdi;

"Sayın Burak Elmas, davetiniz ve bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde elde ettiğimiz başarıyı takdir eden sözleriniz için teşekkür ederim.

Ben hayatım boyunca Galatasaray'a hep inandım. Galatasaray, saha sonuçlarından bağımsız olarak, benim için asla irtifa kaybetmeyen, her zaman en üst seviyede kalan, saygınlığını daima koruyan ve kendisine kolay dokunulmasına izin verilmeyen yaptıklarıyla koca bir ulusun ufkunu açan büyük bir kulüp oldu."

"Bilmenizi isterim ki Perşembe gecesi televizyon başında yaklaşık yarım asırdır hiç yitirmediğim aynı duygu, heyecan ve duygusal yoğunlukla takımımızı destekleyeceğim. .