DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Prens Hamza Kral Abdullah'tan özür diledi
Rusya atağa geçti! Bazı ürünlerin ticareti kısıtlanacak
Letonyalı milletvekili Ruslara karşı savaşa katıldı
8 Mart Spotify'a ne oldu? Spotify neden açılmıyor? Spotify çöktü mü?
Türk vatandaşlarının tahliyesi devam ediyor
Fatih Terim'in Burak Elmas açıklaması nedir? Fatih Terim Burak Elmas'ın davetini kabul etti mi?
Samsung'un verileri mi çalındı ? I Samsung'un veri çalınma açıklaması nedir?
McDonald's, Rusya'daki restoran zincirini kapatacak
Yeni keşfedilen ahtapot fosiline Biden'ın adı verildi
Tuncay Yılmaz: Türkiye'deki Birinci spor kulüpleride başkan olarak hazırlanıyor
Yeni 5.nesil iPad Air özellikleri nedir? Yeni 5.nesil iPad Air fiyatı nedir?
Rusya'ya ambargo petrol fiyatlarını artıracak!
Eyvah Eyvah 2 konusu nedir? Eyvah Eyvah 2 nerede çekilmiştir?
Ahmet Hakan'dan Hazal Kaya'ya 'vasat herif' cevabı
İsveç’ten NATO karşıtı açıklama

TIMETURK / GENEL / Fatih Terim'in Burak Elmas açıklaması nedir? Fatih Terim Burak Elmas'ın davetini kabul etti mi?

Fatih Terim'in Burak Elmas açıklaması nedir? Fatih Terim Burak Elmas'ın davetini kabul etti mi?

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas, eski A takımdan sorumlu Fatih Terim'i Camp Nou'da oynanacak Barcelona-Galatasaray maçına davet etti. Peki Fatih Terim Burak Elmas'ın davetine ne dedi?

51 Dakika Önce
2022-03-08 22:19:43
Fatih Terim'in Burak Elmas açıklaması nedir? Fatih Terim Burak Elmas'ın davetini kabul etti mi?

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas, eski A takımdan sorumlu Fatih Terim'i Camp Nou'da oynanacak Barcelona-Galatasaray maçına davet etti. Fatih Terim'den Elmas'ın davetine yanıt gecikmedi. Peki Fatih Terim Burak Elmas'ın davetine ne dedi? İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Barcelona ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray'da Başkan Burak Elmas, eski teknik direktör Fatih Terim'e bir mektup göndererek Barcelona Camp Nou'ya davet etmişti.

Fatih Terim'den Burak Elmas'ın maç davetine yanıt gecikmedi. Burak Elmas'a gönderdiği mesajda Terim, şu ifadelere yer verdi;

"Sayın Burak Elmas, davetiniz ve bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde elde ettiğimiz başarıyı takdir eden sözleriniz için teşekkür ederim.

Ben hayatım boyunca Galatasaray'a hep inandım. Galatasaray, saha sonuçlarından bağımsız olarak, benim için asla irtifa kaybetmeyen, her zaman en üst seviyede kalan, saygınlığını daima koruyan ve kendisine kolay dokunulmasına izin verilmeyen yaptıklarıyla koca bir ulusun ufkunu açan büyük bir kulüp oldu."

"Bilmenizi isterim ki Perşembe gecesi televizyon başında yaklaşık yarım asırdır hiç yitirmediğim aynı duygu, heyecan ve duygusal yoğunlukla takımımızı destekleyeceğim. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş