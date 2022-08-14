Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çalışması bitti mi? Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Edirne istikameti kapalı mı?

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çalışması bitti mi? Gece saatlerinde asfalt ve bakım çalışmaları yürütülen köprü çalışması merak uyandırdı. Edirne tarafından işi olanlar 'Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Edirne istikameti kapalı mı?' sorusuna yanıt arar oldu. İşte FSM köprüsü son durum!