Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çalışması bitti mi? Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Edirne istikameti kapalı mı?
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çalışması bitti mi? Gece saatlerinde asfalt ve bakım çalışmaları yürütülen köprü çalışması merak uyandırdı. Edirne tarafından işi olanlar 'Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Edirne istikameti kapalı mı?' sorusuna yanıt arar oldu. İşte FSM köprüsü son durum!
2022-08-14 12:52:50
Gece saatlerinde asfalt ve bakım çalışmaları yürütülen köprü çalışması merak uyandırdı. Edirne tarafından işi olanlar 'Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Edirne istikameti kapalı mı?' sorusuna yanıt arar oldu. İşte FSM köprüsü son durum!
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çalışması bitti mi?
İstanbul Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde, asfalt ve bakım çalışmaları nedeniyle Edirne istikameti tek şeride düşürülmüştü. Gece saatlerinde başlayan asfaltlama çalışmalarının sonuna gelindi.
Edirne istikametinde saat 00.00'da başlayan çalışmalar, ugün 06.00 sıralarında bitirildi. En yoğun trafiğin yaşandığı köprülerden biri olduğu için çalışmalar oldukça hızlı yürütüldü.
Günde 240 bin araç!
Fatih Sultan Mehmet köprüsünden her gün ortalama 240 bin araç geçiyordu. Merakla beklenen yol çalışmalarının ardından, köprü kullanıma açıldı.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Edirne istikameti kapalı mı?
Gece saatlerinde yapılan çalışmaların bitmesinin ardından köprü 4 şerit olarak kullanıma açıldı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Edirne istikameti açık.
YORUMLAR (0)