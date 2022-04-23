Fatih Şahin kimdir? Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkan Yardımcısı Fatih Şahin kim? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre Türkiye İstatistik Kurumu Başkan Yardımcılığına Fatih Şahin atandı. Türkiye'nin en önemli kurumlarından biri olan TÜİK'e yapılan atamanın ardından Fatih Şahin'in kim olduğu araştırılmaya başlandı.

Geçtiğimiz aylarda TÜİK Başkanı Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından görevinden alıanrak yerine Erhan Çetinkaya atanmıştı. Türkiye İstatistik Kurumu'nda önemli atamalara devam edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan imazsı ile Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre TÜİK Başkan Yardımcısı olarak Fatih Şahin atandı.

Fatih Şahin kimdir?

TÜİK Başkan Yardımızı Fatih Şahin'in kim olduğu merak ediliyor. Fatih Şahin'in kim olduğuna dair henüz detaylı bilgi bulunmuyor. TÜİK'te Ocak ayında Prof. Dr. Erdal Dinçer başkanlık görevinden alınmış yerine BDDK'da başkan yardımcısı olarak görev yapan Erhan Çetinkaya atanmıştı.

TÜİK nedir?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığıyla ilişkili bir araştırma kurumu.

Osmanlı döneminde, 1891 yılında Merkezi İstatistik Encümeni olarak faaliyetine başlamıştır. Cumhuriyet dönemine gelindiğinde, Merkezi İstatistik Dairesi adı ile 26 Şubat 1926 tarihli ve 3517 sayılı Merkezi İstatistik Dairesi Hakkındaki Talimatnamenin Meriyetine Vaz'ına Dair Kararname ile kurulmuştur. 1930 yılında Daire'nin tüm görevleri yeniden düzenlenerek İstatistik Umum Müdürlüğü adını almıştır. 1962 yılında Devlet İstatistik Enstitüsü adını alan Kurum, 18 Kasım 2005 tarihi itibarı ile adı Türkiye İstatistik Kurumu olarak değiştirilmiştir. .