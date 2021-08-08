Fatih Portakal'dan Sedat Peker paylaşımı

Gazeteci Fatih Portakal, suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddiaları hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda değerlendirmelerde bulundu.

Gazeteci Fatih Portakal, suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddiaları hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Fatih Portakal, savcıların iddiaları araştırmamasına dikkat çektiği paylaşımında "Olsun varsın, birçok insan söylediklerini dinliyor, yazdıklarını okuyor. Devran döndüğünde belli ki pazar çok karışacak. Arkası çorap söküğü gibi gelir sanki" değerlendirmesinde bulundu.

Fatih Portakal'ın paylaşımı şöyle oldu:

"Sedat Peker'in söyledikleri, yazdıkları sadece iddia olarak kalıyor. Savcılar tarafından araştırılmıyor.

Olsun varsın, birçok insan söylediklerini dinliyor, yazdıklarını okuyor. Devran döndüğünde belli ki pazar çok karışacak.

Arkası çorap söküğü gibi gelir sanki."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.