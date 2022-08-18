Fatih Camii'nin Mustafa Amcası bugün Hakk'a uğurlanıyor
Fatih Camii'nin tanınan simalarından Hafız Mustafa Topal amca Hakk'ın rahmetine kavuştu.
2022-08-18 10:35:28
Fatih Camii'nin yarım asırlık çınarı, Fatih'in türbesinin başında yıllarca dua kitapları satan Hafız Mustafa Topal amca hayatını kaybetti.
Yıllardır Fatih Camii'nden ayrılmayan Mustafa amcanın gözleri amâ idi. Fatih Camii'nin avlusunda Yeni Akit ve Milli Gazetesi satmıştı.
Cenaze namazı bugün ikindi namazını müteakiben Fatih Camii'nde kılınacaktır. .
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