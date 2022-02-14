FAST limiti arttı mı? FAST limiti kaç TL oldu? FAST en fazla kaç TL gönderilir? FAST sınırı 5 bin TL mi oldu? Hızlı para gönderme limitinde değişikliğe gidildi. Merkez Bankası geçtiğimiz aylarda vatandaşlar günün her saati her günü hızlı ve masrafsız para gönderme hizmeti olan FAST'i hizmete sunmuştu. FAST ile hafta sonu ve hafta içi mesai saatleri dışında anında para gönderimi sağlanıyordu. Merkez Bankası FAST limitini artırdı. Buna göre Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) işlem tutarı limitinin 21 Şubat itibarıyla 5 bin liraya yükseltileceğini duyurdu.

Merkez Bankası FAST ile ilgili yeni kararını duyurdu. Peki FAST limiti arttı mı? FAST limiti kaç TL oldu? FAST en fazla kaç TL gönderilir? FAST sınırı 5 bin TL mi oldu? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ülkemiz ödemeler altyapısının yenilikçi iş yapış yöntemlerini destekleyecek çalışmalar kapsamında 21 Ağustos 2020 tarihinde Türkiye'nin kendi ulusal karekod standartlarını "TR Karekod” olarak isimlendirerek oluşturmuş ve 8 Ocak 2021 tarihinde yeni nesil anlık ödeme sistemi FAST'ı devreye almıştı. Vatandaşlar tarafından sıkça kullanılan FAST ile ilgili önemli bir karara imza atıldı.

FAST limiti arttı mı?

TCMB, para transferlerinde 2 bin lira olan Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) işlem tutarı limitinin 21 Şubat itibarıyla 5 bin liraya yükseltileceğini duyurdu.

FAST ile en fazla kaç TL gönderilir?

Merkez Bankası'ndan FAST ile ilgili önemli karar alındı. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: FAST Sisteminin, alışveriş işlemlerinde nakit ödeme yöntemine tamamlayıcı bir alternatif ödeme yöntemi olarak kullanılabilmesine yönelik çalışmalar TCMB ve Bankalararası Kart Merkezi tarafından sürdürülmektedir. 7/24 anlık para transferine olanak sağlayan FAST Sistemi aracılığıyla günlük ortalama 3,5 milyon adet ödeme gerçekleştirilmekte olup, transferler müşteri hesapları arasında bir saniyeden daha kısa sürede tamamlanmaktadır.

FAST Sistemine gösterilen yoğun ilgi ve ödemeler ekosisteminin dinamik gereksinimleri göz önünde bulundurularak para transfelerinde 2.000 TL olan FAST işlem tutar limiti de 21 Şubat 2022 tarihi itibarıyla 5.000 TL'ye yükseltilecektir.

FAST nedir?

Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) ile kullanıcılar farklı bankalardaki hesapları arasında 7 gün 24 saat, hızlı ve kolay şekilde para aktarabilecek ve bankalar işlemin taraflarına işlem sonucunu anlık bildirim olarak iletecek.

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