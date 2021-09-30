Faruk Saygın kimdir? Kaymakam Mehmet Faruk Saygın nereli, kaç yaşında? Artvin Kemalpaşa ilçesi Kaymakamı Faruk Saygın'ın kim olduğu son günlerde internette oldukça fazla aranıyor. 1993 yılında Bursa'da dünyaya gelen Kaymakam Mehmet Faruk Saygın 20 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan kararla Artvin Kemalpaşa ilçesi kaymakamı olmuştur. İşte Faruk Saygın'ın hayatı ve biyografisi...

Faruk Saygın kimdir? Kaymakam Mehmet Faruk Saygın nereli, kaç yaşında? Artvin Kemalpaşa ilçesi Kaymakamı Faruk Saygın'ın kim olduğu son günlerde internette oldukça fazla aranıyor. 1993 yılında Bursa'da dünyaya gelen Kaymakam Mehmet Faruk Saygın 20 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan kararla Artvin Kemalpaşa ilçesi kaymakamı olmuştur. İşte Faruk Saygın'ın hayatı ve biyografisi...

Faruk Saygın kimdir?

Bursa'da 1993 yılında doğdu. İlk ve ortaöğrenimi Bursa'da tamamlayan Kaymakam Saygın, 2016 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu.

2018 yılında 106. dönem Kaymakamı olarak Bursa Valiliğinde Mülki İdare Amirliğine intisap etti.

2020-2021 yıllarında Konya - Emirgazi Kaymakamı olarak görev yaptı.

Kaymakam Saygın, 20 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan, 19.08.2021 tarihli ve 2021/142 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Artvin'in Kemalpaşa ilçesi Kaymakamlığına atanmıştır.

Kemalpaşa ilçesi hakkında

Kemalpaşa, Artvin ilinin bir ilçesi ve bu ilçenin merkezi kasabadır. Eski adları Makriali ve Noğedi'dir.

Gürcistan sınırı yakınında Karadeniz kıyısında yer alır. Hopa ilçesine bağlı bir köy iken, 1987 yılında belde 2017 yılında ise yayımlanan KHK ile ilçe oldu.

Nüfus: (2018)

• Toplam 9,537

• Kır 3,288

• Şehir 5.832

Rakım: 252 m

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