Faruk Güllü kimdir? Faruk Güllü Güllüoğlu Baklavalarının sahibi mi?

Faruk Güllü kimdir? FETÖ üyeliğinden yargılanan ve 8 yıl 9 ay hapis cezası alan Faruk Güllü'nün cezası İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi tarafından onandı. Bu gelişmenin ardından Faruk Güllü'nün kim olduğu bir kez daha vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Faruk Güllü Güllüoğlu Baklavalarının sahibi mi?

Faruk Güllü kimdir? FETÖ üyeliğinden yargılanan ve 8 yıl 9 ay hapis cezası alan Faruk Güllü'nün cezası İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi tarafından onandı. Bu gelişmenin ardından Faruk Güllü'nün kim olduğu bir kez daha vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Faruk Güllü Güllüoğlu Baklavalarının sahibi mi?

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Faruk Güllü'ye "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan verilen 8 yıl 9 aylık hapis cezasına ilişkin istinaf başvurusunu inceledi. Ceza dairesi dosya üzerinden yaptığı incelemede, yerel mahkemenin hükmünde usul ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığına, delilerde ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığına karar verdi. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, FETÖ'nün iş dünyası yapılanması kapsamında yargılanan baklavacı Faruk Güllü'ye "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan verilen 8 yıl 9 ay hapis cezasını, usul ve yasaya uygun buldu. Bu kapsamda Güllü'nün dosyası temyiz incelemesi için Yargıtay'a gönderildi.

Faruk Güllü kimdir?

Faruk Güllü FETÖ terör örgütü soruşturması kapsamında tutuklanmıştı. Faruk Güllü hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan verilen 8 yıl 9 aylık hapis cezası verildi.

Faruk Güllü TEmmuz 1967 yılının Temmuz ayında Gaziantep'te dünyaya gelmiştir.

İlkokul ve ortaokulu İstanbul'da, liseyi ise Ankara'da okumuştur.

İlkokulu bitirdiği senenin yaz tatilinde mesleğe ilk adımlarını atarak, 11 yaşından itibaren her yaz üretimde çalışmış ve liseyi bitirdiği sene usta olarak yetişmiştir.

Faruk Güllü 140 yılı aşkın babadan oğula aktarılan devraldığı baklavacılık işini 6. kuşak süregelmiş ve ilk temsilcisi olan büyük oğlu Enes Güllü, Faruk Güllüoğlu markasını devam ettirmiştir.

Faruk Güllü Güllüoğlu Baklavalarının sahibi mi?

Faruk Güllü, Faruk Güllüoğlu baklava markasının sahibidir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.