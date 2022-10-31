Faruk Çiçek: 2023’te hedefimiz İngiltere pazarı

Lojistik sektörünün önde gelen şirketlerinden Seyid Lojistik’in sahibi Faruk Çiçek, şirketinin 2023 planlarını açıkladı: “30 TIR alımı yaparak İngiltere pazarına gireceğiz. Hedefimiz ciromuzu ikiye katlamak.”

Küresel kriz nedeniyle zor günler geçiren birçok şirketin küçülme yoluna gittiği bir dönemde büyüme kararı alan Seyid Lojistik'in sahibi Faruk Çiçek, stratejilerini açıkladı. Geçtiğimiz günlerde filolarını güçlendirmek için çalışmalara başladıklarını duyuran başarılı iş insanı, “2023 için planlarımızı yaptık. İlk etapta 30 TIR alımı ile filomuzu hem gençleştirip hem de güçlendireceğiz. Akabinde ise pazar payımızı artırmaya odaklanacağız” diye konuştu.

İNGİLTERE BİZE REFERANS OLACAK

Başta sınır ülkeleri olmak üzere Asya ve Avrupa'yı kapsayan geniş bir müşteri ağına sahip olan şirketin bu yıl Avrupa pazarına odaklanacağını belirten Faruk Çiçek, İngiltere'yi işaret etti: “2023 yılında ağırlıklı olarak İngiltere pazarına odaklanacağız. Yeni yılda ciromuzu iki katına çıkarmayı hedefliyoruz. İngiltere pazarında konumumuzu güçlendirmenin diğer ülkelerle iş birliklerimizde referans olacağına inanıyoruz.”

KALİTELİ HİZMETİN ANAHTARI İNSAN

Büyüme stratejilerinde önemli bir ayağın da personel olduğunu vurgulayan Faruk Çiçek, “Nitelikli iş gücü kaliteli hizmet politikamız için önceliğimiz” dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü: “Şirket içi eğitimlerimiz devam ediyor. Aynı zamanda yeni personel alımı için de süreci başlattık. Lojistik ve ulaştırmada kaliteli, güvenilir ve hızlı hizmetin kilidini insan faktörü oluşturuyor. Seyid Lojistik olarak da insana yapılan yatırımı her zaman öncelik olarak görüyoruz.” .