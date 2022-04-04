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Farah Zeynep Abdullah Bergen'den 40 milyon lira kazandı mı? ne kadar kazandı?

Bergen filmindeki performansıyla adından söz ettiren Farah Zeynep Abdullah'ın filmden 40 milyon TL kazandığı iddiaları hafta sonu gündem oldu. Bu iddiaların ardından oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Twitter'da bir paylaşımda bulunarak sitem etti.

2 Saat Önce
2022-04-04 16:01:23
Farah Zeynep Abdullah Bergen'den 40 milyon lira kazandı mı? ne kadar kazandı?

Son dönem gündemde olan Farah Zeynep Abdullah, Bergen filminde hem başrol hem de ortak yapımcı olan oyuncunun kazancı gündem oldu.

İddialara göre 4 milyon 868 bin 250 kişi tarafından izlenen yapımdan Farah Zeynep Abdullah 40 milyon lira civarında kazanç elde etti. Farah Zeynep Abdullah bu iddiaları duyunca sinirlendi.

Sosyal medyada bir paylaşım yapan ünlü oyuncu açıklamasında "Bugün yine gerizekalı bir haber çıkmış hakkımda, çok hastaydım da valla bir şey de yazmadım ama gereksiz, ayıp ve uydurma bir haber, bunu yapan zamanı bol olan insan kimmiş ona da bakacağım, kaynağını merak ettim gerçi üstüne oturduğu kaba et olduğunu tahmin ediyorum" dedi.

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