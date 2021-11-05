Faiz Sucuoğlu kimdir? Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu nereli, kaç yaşında? KKTC'de Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu başkanlığında yeni hükümet kuruldu. KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, 1 Kasım'da hükümeti kurma görevini Sucuoğlu'na vermişti. İşte Faiz Sucuoğlu'nun hayatı ve biyografisi...

Faiz Sucuoğlu kimdir? Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu nereli, kaç yaşında? KKTC'de Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu başkanlığında yeni hükümet kuruldu. KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, 1 Kasım'da hükümeti kurma görevini Sucuoğlu'na vermişti. İşte Faiz Sucuoğlu'nun hayatı ve biyografisi...

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, 1 Kasım'da hükümeti kurma görevini Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu'na vermişti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın hükümet kurmakla görevlendirdiği Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, Cumhuriyet Meclisinde temsil edilen siyasi partilerle görüşmelere başlamıştı. Faiz Sucuoğlu başkanlığında yapılan hükümet kurma görüşmeleri olumlu sonuçlandı. KKTC'de yeni hükümet kuruldu?

Faiz Sucuoğlu kimdir?

Faiz Sucuoğlu KKTC'li siyasetçi ve doktordur.

Faiz Sucuoğlu Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanıdır.

27 Ağustos 1961 yılında Poli, Baf'ta dünyaya gelen Faiz Sucuoğlu aynı zamanda Tıp doktorudur.

Lefkoşa Türk Lisesi'ni bitirdikten sonra burslu olarak Almanya'da başladığı tıp eğitimini Çapa Tıp Fakültesi'nde tamamlamıştır.1993'te İstanbul'da Kadın Hastalıkları ve Doğum ihtisasını bitirmiştir, ardından KKTC'ye dönerek Lefkoşa'da açtığı özel kliniğinde mesleğini yürütmüştür.

2011 yılından itibaren UBP Lefkoşa İlçe Başkanlığı görevini yürütmüş, 16 Temmuz 2015 - 4 Nisan 2016 tarihleri arasında Turizm Bakanı, 16 Nisan 2016 - 2 Şubat 2018 tarihleri arasında Sağlık Bakanı, 22 Mayıs 2019 - 9 Aralık 2020 tarihleri arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak görev yaptı.

Faiz Sucuoğlu Almanca ve İngilizce bilmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

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