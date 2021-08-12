Faiz sabit kalınca kredi faizleri düşer mi? Ev kredisi faizleri ne zaman düşer? Merkez Bankası Ağustos ayı faiz kararını açıklamak üzere bugün toplanacak. Piyasalar Merkez Bankası'nın vereceği faiz kararına odaklanmış durumda. Vatandaşlar da banka kredi faiz oranlarının düşmesini bekliyor. Piyasa uzmanları Merkez Bankası'nın Ağustos ayında faizleri sabit tutacağını düşünüyor. Peki Merkez Bankası faizleri sabit tutarsa kredi faizleri düşer mi çıkar mı?

Faiz sabit kalınca kredi faizleri düşer mi? Ev kredisi faizleri ne zaman düşer? Merkez Bankası Ağustos ayı faiz kararını açıklamak üzere bugün toplanacak. Piyasalar Merkez Bankası'nın vereceği faiz kararına odaklanmış durumda. Vatandaşlar da banka kredi faiz oranlarının düşmesini bekliyor. Piyasa uzmanları Merkez Bankası'nın Ağustos ayında faizleri sabit tutacağını düşünüyor. Peki Merkez Bankası faizleri sabit tutarsa kredi faizleri düşer mi çıkar mı?

Merkez Bankası'nın Ağustos ayı faiz kararı piyasalar tarafından yakından takip ediliyor. Merkez Bankası'nın ne karar vereceği merakla bekleniyor. Banka kredi faizlerinin yüksek olmasından sşikayet eden ve kredi çekemeyen vatandaşlar faizlerin ne zaman düşeceğini sorguluyor.

Faiz sabit kalınca kredi faizleri düşer mi? Ev kredisi faizleri ne zaman düşer?

Merkez Bankası Ağustos ayında faizleri eğer sabit turarsa banka kredi faizleri de aynı şekilde kalır. Bankalardan kredi çekmek isteyen vatandaşlar bankaların kendi kampanyalarını takip edebilir. Bankalar zaman zaman bazı kampanyalarla kredi faiz oranlarını bir miktar aşağı çekebiliyor.

Ev kredisi faizleri ne zaman düşer?

Yüz binlerce kişi konıt almak için ev kredi faizlerinin düşmesini bekliyor. Merkez Bankası politika faizini aşağı çektiği zaman bu düşüş banka kredi faizlerine de yansıyacaktır. Anketlerde uzmanlar Merkez Bankası'nın Ağustos ayında faizleri sabit tutacağı görüşünde.

Erdoğan'dan faiz açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan faizlerin düşeceğinin sinyalini verdi. Erdoğan şunları söyledi: "Bunu da özellikle buradan bir yerde ben de sinyalimi belli yerlere herhalde vermiş oluyorum, çünkü bundan böyle enflasyonun daha yukarı çıkması mümkün değil, zira faiz oranlarında da bir defa düşüşe geçiyoruz. Yüksek faiz yok. Çünkü yüksek faiz bize yüksek enflasyonu getirecektir. Ama düşük faiz de bize düşük enflasyonu getirecektir. Ağustos ayı kırılma noktasıdır ve ağustos ayıyla birlikte artık biz de düşük enflasyona inşallah geçeceğiz." dedi.

Mortgage nedir?

Mortgage, Türkçe anlam karşılıklarında; Tutsat, tutulu satış, ipotekli satış, rehinli satış ya da mortgage bir malın kendisinin güvence olarak gösterilerek, ödünç alınan parayla satın alınması anlamına gelen iktisadi terimdir.

Tutulu satış genellikle taşınmaz mal (çoğunlukla da yapı) satınalımlarında kullanılır. Bu gibi satışlarda, parasal kurumlar ödünç verdikleri tutar (kredi) geri ödenene dek, taşınmaz mala el koyabilme yetkisini ellerinde tutarlar. Bu tutu, parasal kurumların ödünç verdikleri para için bir güvence niteliğindedir. Bu yöntem, özel ya da tüzel kişilerin, bir taşınmaz malın ederi kadar paraları başlangıçta olmasa da, malı alıp, genellikle 15-30 yıllık süre (Türkiye'de bu süre maksimum 10 yıldır) içerisinde parça parça ödemelerini ve sonunda da tümüyle sahip olmalarını sağlar. Ödeme tamamlandığında, tutu durumu ortadan kalkar.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.